اليونان تضع قواتها البحرية في حالة تأهب لمواجهة تركيا

ونقلت وكالة فرانس برس الإخبارية عن المسؤول العسكري الذي لم تسمه قوله إن "الوحدات البحرية نُشرت منذ أمس الثلاثاء في جنوب وجنوب شرق بحر ايجه"، رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ الوحدات "مستعدة للرد على أي نشاط".

ويأتي الإجراء العسكري غداة احتجاج الخارجية اليونانية رسميا على إعلان انقرة إرسال سفينة حفر تركية للقيام بعمليات تنقيب في المنطقة البحرية جنوب جزيرة كاستيلوريزو في جنوب شرق بحر إيجه.

ودعت البحرية اليونانية الملاحين إلى تجاهل القيود البحرية في المنطقة التي أصدرتها تركيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إنه دعا إلى اجتماعات منفصلة مع قادة الأحزاب اليونانية يومي الخميس والجمعة لإطلاعهم على "القضايا الوطنية".

وقالت أثينا إن عمليات المسح التركية في منطقة الجرف القاري اليونانية تشكل تصعيدا في التوتر القائم في المنطقة التي يتنازع فيها البلدان حول الحقوق البحرية.

وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان "نطالب تركيا أن توقف فورا أنشطتها غير القانونية التي تنتهك حقوقنا السيادية وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعرب الاتحاد الأوربي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا غير قانوني عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.

وأطلقت البحرية التركية أمس الثلاثاء إخطارا يُعرف باسم نافتكس لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر تقع بين قبرص وكريت. ويسري هذا الإخطار حتى 20 أغسطس/آب.

وتعد تلك المسوح جزءا من العمل التحضيري لعمليات تنقيب محتملة عن المواد الهيدروكربونية.

وقالت الخارجية اليونانية إن الإخطار يشمل جزءا من الجرف القاري اليوناني.

وأضافت في بيان "ندعو تركيا إلى التوقف على الفور عن تلك الأفعال غير المشروعة التي تتعدى على حقوقنا السيادية وتقوض السلام والأمن في المنطقة".

وتقدمت اليونان باحتجاج لوزارة الخارجية التركية وأبلغت الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي بالأمر.

وتقول أنقرة إن من ضمن حقوقها السيادية التنقيب عن الموارد في المناطق التي تعتبرها جزءا من جرفها القاري.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الثلاثاء إن فرض عقوبات من الاتحاد الأوربي على تركيا قد يكون أمرا حتميا ما لم تتراجع أنقرة.

وأضاف ميتسوتاكيس لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي يزور أثينا "ما دامت تركيا تواصل هذا الدرب فإن العقوبات على تركيا ستكون هي السبيل الوحيد".

ويشوب التوتر العلاقة بين اليونان وتركيا منذ عقود ويتصاعد من حين لآخر. وتبادل البلدان التصريحات الحادة هذا العام عندما حاول آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين تستضيفهم تركيا اقتحام حدود برية مع اليونان.

وتتباين مواقف البلدين أيضا بخصوص جزيرة قبرص المقسمة على أساس عرقي. كما عبرت اليونان عن غضبها بسبب اتفاق بين ليبيا وتركيا على رسم الحدود البحرية إذ ترى أنه يقتطع جزيرة كريت اليونانية الجنوبية.