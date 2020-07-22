"النيل لنا".. الإثيوبيون يحتفلون بالتعبئة الأولى لسد النهضة

وقال أندارجاشو، في رسالة تهئنة عبر تويتر: تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة (..) في الحقيقة.. النيل لنا.

وهنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الإثيوبيين بالتعبئة الأولى لسد النهضة، عقب تغريدة الوزير الإثيوبي.

وأثارت تهنئة الوزير الإثيوبي استفزاز المصريين على توتير، ما دفع بعضهم للتعليق على أندارجاشو بنشر صور لجاهزية الجيش المصري، فيما دعا آخرون إلى رحيل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد يهنئ الإثيوبيين بالتعبئة الأولية لسد النهضة

مبروك لاثيوبيا هذا الانجاز العظيم الذي سيساهم في التنميه والقضاء على المجاعه في اثيوبيا

والسيسي والازهر مشغولين بتأييد العدوان والمجازر على الشعب اليمني العظيم — الكابتن/لؤي هديان (@loayhoduan) July 22, 2020

كما عنون إعلام مصري، بينه موقع صدى البلد قائلا: "أديس أبابا تواصل الاستفزاز".

في المقابل، دعم بعض المغردين الأفارقة الموقف الإثيوبي، داعين أديس أبابا إلى استكمال المسار الدبلوماسي من أجل الوصول العادل والمنصف إلى استخدام المياه.

لا حول و لا قوة إلا بالله

طلعت تغريدة وزير الخارجية الأثيوبي بجد ….. https://t.co/FaBcWXotml pic.twitter.com/Pe4NZwugSf — Hk List (@hklist) July 22, 2020

والثلاثاء، أقرت أديس أبابا، باكتمال المرحلة الأولى من مل سد النهضة، عقب انتهاء قمة أفريقية مصغرة عبر تقنية الفيديو حول السد، برعاية الاتحاد الأفريقي، وبمشاركة كبار المسؤولين في الدول الثلاث، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.

وقال مكتب آبي أحمد، في بيان على تويتر: "أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت وأن السد قيد الإنشاء".

★رسالة مصرية لوزير خارجية إثيوبيا: تعقل فأنت تخاطب مصر…

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري اللواء تامر الشهاوي مخاطبا وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارجاشو:

تعقل! فأنت تتحدث مع مصر

وأدعوك ألا تأخذك العزة بالإثم. — قاصد خير (@kuE87wxNXKAq04X) June 22, 2020

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان انحسارا مفاجئا في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو/ تموز الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

دا وزير الخارجية الأثيوبي مش أي حد يعني.. التويتة دي زي الزفت ولازم مصر ترد وتشد السلخ عليهم!

دا بيقولك رسمياً كدا أخبط دماغك في الحيط، دي منتهي قلة أدب — ☥Ⲡⲓϣⲱⲓ☥ (@dBsHoYy) July 22, 2020

وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.