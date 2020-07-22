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سياسة|تونس

النهضة: عبير موسي تمهد لانقلاب قوى خارجية على تونس

رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، نور الدين البحيري (يمين) ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي (يسار)
رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، نور الدين البحيري (يمين) ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحرّ، عبير موسي (يسار)
22/7/2020

وأعلنت موسي، في وقت سابق الأربعاء، اتخاذ قرار بتغيير مكان اعتصام كتلتها من مكتب مدير ديوان البرلمان وقاعة الجلسات العامة إلى أمام مكتب رئيس البرلمان، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة).

وقال البحيري، إن "كتلة عبير موسي (16 نائبا) مصرّة على خيار الاعتداء على مؤسسات الدولة، واقتحام مقراتها بالقوة والعنف، وتعطيل عمل البرلمان وتهديد وثائقه ووثائق رئيس الديوان، التي تهم الأمن القومي".

ومنذ أسبوعين، يعتصم نواب "الدستوري الحر" في مقر البرلمان ، معتمدين منع انعقاد جلسات عامّة كانت مخصصة للتصويت على مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وهم يطالبون بعقد جلسة عامّة لسحب الثقة من الغنوشي.

واعتبر بحيري أن "ما تقوم به عبير يأتي في إطار مخطط إقليمي يدفع للانقلاب على الدولة التونسية المنتخبة".

وتابع: "هذا الحزب، وهو حزب عبير الإمارات وضاحي خلفان (نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي سابقًا)، يحاول مواصلة تعطيل مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للإمارات ومصر؛ للانقلاب على الدولة التونسية كلّها بأطرافها الاجتماعية والأيديولوجية المختلفة".

ولفت إلى أن "النيابة العامة انطلقت قبل أيام لمتابعة هذا الموضوع، واتخذت إجراءات أولية"، واستطرد: "نقول لعبير الإمارات نحن لن ننجرّ إلى العنف لأننا لا نؤمن بالعنف"، مؤكدًا تمسّك النهضة بتطبيق القانون والدستور، ورفض أي محاولة للانقلاب على الشرعية.

وتعلن موسى، في تصريحات صحفية، مناهضتها الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي عام 2011، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة (إسلامية)، أكبر كتلة في البرلمان الحالي (54 نائبًا من 217).

وثمة اتهاماتٌ لدول عربية، خاصة الإمارات، بقيادة ما تُسمى بـ"ثورة مضادة"، لإسقاط الأنظمة الحاكمة في دول عربية شهدت ثورات "الربيع العربي"، وعادة ما تنفي أبوظبي والقاهرة تدخلهما في شؤون أي دولة أخرى.‎

ودانت الكتل البرلمانية في جلسة عامّة، أمس الثلاثاء، تصرف كتلة موسى، واعتبرته اعتداءً على الدولة ومساسًا بمؤسسة دستورية منتخبة (البرلمان) ومحاولة لتهيئة الأجواء للانقلاب على الدولة التونسية، ويقع تحت طائلة القانون؛ لأنها تعد جرائم تحتاج للمتابعة".

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المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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