السودان: تعيين 18 محافظا مدنيا جديدا

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون أن الحكومة المدنية، التي تحكم بالاشتراك مع الجيش، تعمل لعلاج أخطاء في الميزان التجاري.

ونشر الحساب الرسمي لحمدوك على موقع فيسبوك أسماء المحافظين (الولاة) الجدد، لافتًا إلى إن القائمة الجديدة أخذت في الاعتبار ترشيحات قوى الحرية والتغيير.

وشكر حمدوك الوزراء المستقيلين بناءً على طلب حمدوك، مطلع هذا الشهر، وكتب "المعيار الأساسي في التعديل الوزاري السابق، كان الانسجام والقدرة على العمل الجماعي وروح الفريق، الوزراء الذين غادروا بذلوا مجهودا عظيما، بالفعل إن نحاج الفترة الانتقالية مرتبط بالكفاءة، ولكن يظل الانسجام والتشاور المستمر مع الحاضنة السياسية".

وأضاف "مجلس الوزراء هو المعيار الأساسي، لقد تابعت الأداء بشفافية وقرب، وكانت هذه القرارات من أجل مصلحة الشعب والسودان، عملية تقييم الأداء التنفيذي عملية مستمرة، سنواصل إلى أن نعبر بالبلاد ونحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".

وكانت مصادر للجزيرة مباشر قد أكدت اعتزام رئيس الوزراء السوداني إجراء تعديلات وزارية في عدد من المناصب الوزارية بالحكومة التزامًا بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني، قوله إن جميع وزراء الحكومة استقالوا، بناء على طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

كان عبد الله حمدوك، قال في كلمة مقتضبة للسودانيين، عشية مظاهرة مليونية في 30 يونيو حزيران، دعت إليها قوى الثورة تطالب بتحقيق المطالب التي نادت بها الثورة، إنه سيبدأ في تحقيق تلك المطالب في غضون أسبوعين.

ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019 إثر انتفاضة شعبية، دخل السودان في عملية انتقال سياسي.

ومنذ أغسطس/ آب 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين، وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

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