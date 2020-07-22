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سياسة|تونس

السلطات التونسية تعلن توقيف "خلية" خططت للاعتداء على منشآت أمنية

عناصر من الشرطة التونسية
عناصر من الشرطة التونسية
22/7/2020

وقال بيان لوزارة الداخلية إن قوات الأمن تمكنت من "كشف خلية إرهابية مكونة من 5 عناصر، بينهم امرأة (زوجة أحد عناصرها الملقب بأمير الخلية)"، دون توضيح التنظيم الذي تتبع له.

وأوضح البيان أن "الخلية كانت تنشط بين ولايات سوسة، شرق البلاد، والقصرين، وسط غرب البلاد، وقابس، جنوب البلاد، وكانت تخطط للاعتداء على المنشآت والدوريات الأمنية".

وأضاف البيان أن "بعض عناصر الخلية فشلوا في الالتحاق بالعناصر الإرهابية المتحصنة بالجبال، للشروع في تلقي تكوين (تدريب) في صناعة المتفجرات".

وذكر البيان أن "هؤلاء أنشأوا مجموعة للتواصل السري على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها اسم (الذئاب المنفردة)".

ووفق البيان ذاته، أحالت السلطات عناصر الخلية إلى جهات التحقيق، وتم إيداعهم السجن على ذمة التحقيق معهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن بيان لوزارة الداخلية، توقيف عدد من العناصر الإرهابية التي كانت تخطط لتنفيذ "عمليات نوعية" تستهدف مؤسسات حيوية ومقرات أمنية، فيما اعتقلت "عنصرا إرهابيا خطيرا" قالت إنه ينتمي إلى تنظيم الدولة، في مايو/ أيار الماضي.

ومنذ مايو 2011، تشهد تونس تفجيرات وهجمات مسلحة راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

المصدر : الأناضول
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