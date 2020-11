البيت الأبيض يبرئ مراسلة الجزيرة بعد اتهامها بسب متحدثته (فيديو)

فخلال مؤتمر صحفي عقد بالبيت الأبيض الإثنين قالت مراسلة الجزيرة كيمبرلي هالكيت إن لديها سؤالين للمتحدثة، فسألت أولا: عن قضية التدخل الأجنبي في الانتخابات والتصويت عبر البريد، لتدور مناقشة ساخنة بينها وبين مكناني.

بعدها طرحت هالكيت سؤالها الثاني بشأن تطوير الصين وروسيا للقاح ضد فيروس كورونا، لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض قاطعتها، (في الدقيقة 23:38) دون الإجابة عن سؤالها بحجة أنها سألت سؤالين وهذا أكثر مما سُمح به للمراسلين الآخرين، فردت عليها مراسلة الجزيرة قائلة "حسنا، لا تريدين الخوض (في هذا الموضوع)".

ونشر البيت الأبيض عبر موقعه الالكتروني نصا كاملا للأسئلة والأجوبة التي تضمنها المؤتمر الصحفي، مما أوضح أن مراسلة الجزيرة لم تقل العبارة المسيئة التي زعم البعض على مواقع التواصل أنها قالتها.

Thanks for asking @charliespiering … there's a lot of misreporting out there about that briefing. The answer to your question is, I DID NOT. What I said was, "OKAY, YOU DON'T WANT TO ENGAGE." https://t.co/xmu5YR7gXr

— Kimberly Halkett (@KimberlyHalkett) July 21, 2020