البث الحي
سياسة|تركيا

الأمن القومي التركي: سنواصل الوقوف بجانب الشعب الليبي

اجتماع مجلس الأمن القومي التركي
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي
22/7/2020

وقال بيان صدر عقب اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان إن "تركيا لن تترد في اتخاذ الخطوات اللازمة تجاه المحاولات العقيمة لبعض الجهات التي تحلم في كسب مواقع بليبيا مع الانقلابيين".

وأوضح البيان أن تركيا "ستواصل عملياتها العسكرية داخل وخارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية."

وأضاف أنها "ستستمر في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمنها القومي، بالتوازي مع احترام وحدة أراضي دول الجوار."

وقال البيان: "نأمل أن يدرك الذين يقفون إلى جانب التنظيمات الإرهابية والأنظمة الفاقدة للشرعية، عوضا عن دعم كفاح تركيا، كيف أنهم يرهنون مستقبلهم بهذا التصرف".

وشدد البيان على أن تركيا مصممة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط.

وأشار إلى أن أنقرة لن تسمح بأي مبادرة يمكن أن تلحق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص.

وفيما يخص الاعتداءات الأرمينية على أراضي أذربيجان، دان البيان بشدة السلوك العدواني لأرمينيا التي تحتل أراضي  أذربيجانية  منذ سنوات  طويلة.

كما شدد مجلس الأمن القومي التركي على وجوب تخلي أرمينيا عن مواقفها العدوانية وانسحابها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا، بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

ولفت بيان مجلس الأمن القومي التركي إلى أن قوى الأنظمة السياسية والاقتصادية العالمية دخلت مرحلة إعادة الهيكلة من جديد.

وفي هذا السياق أشار المجلس إلى أهمية تشكيل الآليات اللازمة من أجل قيام تركيا بالتحضير القوي في كافة المجالات.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

محاكمة ثلاثة رجال بعد بث "الجزيرة" تقريرا عن اليمين المتطرف في فرنسا (فيديو)

يمثل ثلاثة رجال أمام القضاء الفرنسي بتهمة الاعتداء على مراهقة (الجزيرة)