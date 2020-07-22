اتفاق تركي روسي في ليبيا.. تعرف على التفاصيل

وتعد تركيا وروسيا القوتين الرئيسيتين الفاعلتين في الصراع الليبي، وبينما تدعم روسيا قوات حفتر، تساعد تركيا حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليًّا)، في التصدي لمحاولة حفتر اقتحام العاصمة طرابلس.

لكن أنقرة قالت إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا يحظى بالشرعية، وعلى قواته الانسحاب من مواقع مهمة، حتى يخرج أي اتفاق يُعتد به إلى النور.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن لوكالة رويترز "توصلنا للتو لاتفاقٍ مع روسيا على العمل في سبيل وقف إطلاق النار في ليبيا يكون مستداما ويُعتد به".

وأضاف قالن أن أي اتفاق يجب أن يستند إلى عودة لما وصفها بأنها خطوط الجبهة في ليبيا عام 2015 مما يستدعي انسحاب قوات حفتر من مدينة سرت المطلة على البحر المتوسط، والتي تعد بوابة العبور إلى حقول النفط في الشرق، وكذلك انسحابها من الجفرة، وهي قاعدة جوية بالقرب من وسط ليبيا.

وأكدت أنقرة مجددًا استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه، وذلك في بيانٍ ختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي، وأنها مصممة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط، ولن تسمح بأي مبادرة يمكن أن تلحق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن روسيا وتركيا اتفقتا على مواصلة الجهود من أجل التوصل لوقف طويل الأمد ومستمر لإطلاق النار في ليبيا.

وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية التركية أن أنقرة وموسكو اتفقتا أيضًا في المحادثات على إتاحة المجال أمام تحقيق تقدم في الحوار السياسي بين الليبيين، وحثتا الأطراف المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتسليم المعونات العاجلة لمستحقيها.

وقال الطرفان في بيان مشترك إن تركيا وروسيا اتفقتا على مواصلة الجهود المشتركة لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتدرسان تشكيل مجموعة عمل مشتركة.

منذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح نتيجة النزاع بين قوات حفتر وحكومة الوفاق، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

وعلى عكس الوضع، حين كانت مليشيا حفتر تستولي على مدن ليبية، تتصاعد حاليًا ضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، في ظل تحقيق قوات الوفاق انتصارات مكنتها من طرد مليشيا حفتر من المنطقة الغربية وتسعى لاسترداد مناطق سيطرته شرقًا.

وتدعم روسيا، إضافة إلى مصر والإمارات، قوات حفتر، والذي يخوض مقاتلوه معارك ضد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا.