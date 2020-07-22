إثيوبيا: أكملنا المرحلة الأولى من ملء سد النهضة "دون أذى لأحد"

وقال آبي أحمد في بيان عبر التلفزيون الإثيوبي الوطني: "أكملنا بنجاح المرحلة الأولى من ملء سد النهضة دون أن نضايق، أو نؤذي أحدا."

يوم تاريخي

وفي سياق متصل، هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأربعاء، أفراد شعبه بمناسبة اكتمال المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، واصفا ذلك بأنه "يوم تاريخي".

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) عن آبي أحمد قوله: "أود أن أهنئ كل الشعب الإثيوبي على الإنجاز الذي حققناه بإقامة السد من خلال جهودنا الجماعية"، مضيفا أن هذا الإنجاز يثبت قدرة الإثيوبيين على تكرار الإنجاز في مهام وطنية أخرى.

وأضاف آبي أحمد: "اعتقد أننا تعلمنا من سد النهضة أن سر الانتصار ليس التخلي عن الأمل، بل تسجيل الإنجازات الوطنية من خلال التعاون والرخاء والعمل الدؤوب. لا يتحقق نجاح كبير دون تضحية".

وكان آبي أحمد قال أمس الثلاثاء إن بلاده ومصر والسودان توصلت إلى "تفاهم مشترك" من شأنه أن يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق.

وشاركت الدول الثلاث في قمة أفريقية افتراضية مصغرة أمس استضافها رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وركزت القمة على المفاوضات بشأن السد.

وأنكرت إثيوبيا الأسبوع الماضي أنها بدأت في ملء السد دون اتفاق مع مصر والسودان، وقالت إن مستويات المياه المرتفعة كانت بسبب هطل الأمطار.

وكان آبي أحمد أعلن مساء أمس أن موسم الأمطار ساهم في انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.