"أنا مفوضتش".. مصريون يرفضون إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا

الوسم حمل تغريدات رافضة لإرسال عناصر من الجيش المصري للحرب في ليبيا، مؤكدين أن ما يحدث في ليبيا لا شأن لمصر به عكس ما يحدث في إثيوبيا.

وطالب مغردون السلطات المصرية بالتراجع عن إرسال أفراد من الجيش لليبيا، مؤكدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكرر ما فعله عام 2013 بطلب تفويض صوري لا علاقة له برغبة الشعب الحقيقية.

أرفض التدخل العسكري المصري في ليبيا ، فليذهب جيشك يا سيسي لسيناء وينجد أهلها من الإرهابيين وأترك ليبيا لليبيين، فنحن لا نريد مصر أخري في ليبيا ولا نريد قتل ودمار وقمع في ليبيا مثل ما فعلته بنا في مصر ، يشهد الله تعالي اننا كمصريين نحب ليبيا وأهلها ونرفض تدخل السيسي #انا_مفوضتش — Omar El shazly🇪🇬🇹🇷عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) July 22, 2020

كان مجلس النواب المصري، قد وافق الإثنين، على قرار بإرسال الجيش المصري "في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية"، في تصعيد مصري جديد تجاه الصراع في ليبيا.

وقال بيان لمجلس النواب "وافق المجلس -بإجماع آراء النواب الحاضرين- على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات".

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية (المعترف بها دوليا) في الفترة الأخيرة سلسلة انتصارات مكنتها من طرد قوات اللواء خليفة حفتر من المنطقة الغربية وتتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

كل مرة يطلع يقول تفويض ويهدر الدماء والأموال ويدمر البلد..

الله يلعن أبو تفويضك نحن فوضنا أمرنا إلى الله في ظلمك وخيانتك وبطشك #انا_مفوضتش — محمد جمال هلال (@gamal_helal) July 21, 2020

وفي 20 من يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".

وقال السيسي مخاطبا قوات الجيش: "تجاوز (مدينتي) سرت والجفرة (جنوب شرق طرابلس) خط أحمر". وهي تصريحات رفضتها بشدة الحكومة الليبية وقادة عسكريون وسياسيون في البلاد.

غير صحيح ان #انا_مفوضتش

الحقيقة ان كل مصري وطني اصيل يفوض الرئيس #السيسى لمواجهة الإرهابيين والخونة واللصوص والحفاظ على مقدرات الوطن فى الداخل والخارج#سيناء #بئر_العبد #كلمة_لعقلك_عن_قلبك pic.twitter.com/r7VAi1YU1T — Ahmed Omar (@AhmedOmar) July 22, 2020

وقال السيسي، الخميس الماضي، إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في وجه أي تهديد مباشر للأمن المصري والليبي، بعد لقائه من وصفهم بممثلي قبائل ليبية متحالفة مع حفتر.

وشنت قوات حفتر، بدعم من مصر والإمارات وروسيا ودول أوربية، هجوما على طرابلس في 4 من أبريل/ نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتحرير مناطق واسعة من أيدي قوات حفتر وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.

لو السيسي عايز تفويض من المصريين علشان يحارب إثيوبيا ويرجع حقنا في نهر النيل احنا موافقين علي التفويض لكن يعتدي علي دوله شقيقه ويضحي باخواتنا احنا بنرفض رفض تام بنرفض تفويض الدم من أجل مصالح شخصيه #انا_مفوضتش — Mayada (@Mayadaeldeeb88) July 21, 2020

#انا_مفوضتش

المصريون يرفضون الحرب على اشقائهم الليبين وهاشتاج #انا_مفوضتش الاكثر تداولاً في مصر الآن pic.twitter.com/d8kTItxsKp — معتز مطر (@moatazmatar) July 21, 2020

https://twitter.com/Farg_Alkagy/status/1285733193795215360?ref_src=twsrc%5Etfw