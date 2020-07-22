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سياسة

أعيان وحكماء بليبيا: الشعب تمثله الشرعية وليس القبلية

لقاء رئيس مجلس النواب الليبي وأعيان المنطقة الغربية
لقاء رئيس مجلس النواب الليبي وأعيان المنطقة الغربية
22/7/2020

وأكد بيان صدر عقب لقاء حكماء ‏وأعيان مدن الساحل والجبل الغربي وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى مع رئيس مجلس النواب الليبي بطرابلس حمودة أحمد سيالة، "رفضهم التام لطلب التدخل العسكري في البلاد باسم مكونات الشعب الليبي".

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق لموقف مكونات المجتمع الليبي الرافض لطلب الوفد الذي زار القاهرة الأسبوع الماضي بادعاء أنه يمثل القبائل الليبية، بالتدخل العسكري المصري في ليبيا.

والخميس، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ"جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها".

فيما صدرت عن تلك الشخصيات تصريحات بتفويض الجيش المصري للتدخل في بلادهم، بدعوى "حماية السيادة الليبية".

وصدرت خلال الأيام الأخيرة بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء السيسي، منها "المجلس الأعلى لأعيان وحكماء مدينة الزنتان" (170 كلم جنوب غرب طرابلس) و"المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة"، و"مجلس حكماء ليبيا"، و"المجلس الاجتماعي لقبيلة المغاربة الليبية".

ووصف متحدث وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي تصريحات السيسي خلال اللقاء، بأنها "تدخل سافر" في الشأن الداخلي للبلاد".

المصدر : الأناضول
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