"يسيء للصحابة".. هجوم حاد على صحفي سعودي بسبب "خالد بن الوليد"

وكتب الصحفي السعودي، قبل أيام، تغريدة "خالد بن الوليد..هل فعلا سيكون مسلسل؟ وماذا سيقدم فيه! وخاصة أن هناك أحداث مرعبة لا تتوافق مع زمن يذهب نحو الوعي والتنوير ونسيان تاريخ من الدماء والقتل..أتمنى أن هذا النوع من المسلسلات ومثلها ومايدور في فلكها أن تتوقف!".

واعتبر مغردون ما كتبه الوافي فيه إساءة للإسلام والمسلمين، وأن تطاوله على الدين مرده إلى عدم اتخاد المملكة إجراءات ضده و من سبقوه في "الإساءة" للصحابة.

#عبدالله_وافيه_يسيء_للصحابه سقطت حشرة حقيرة صغيرة على شجرة عظيمة فلما أرادت الطيران قالت الحشرة : أيتها الشجرة تماسكي فإني سأغادرك !

قالت الشجرة : والله ماشعرت حين وقعتِ علي فكيف أشعر بك عند مغادرتك ؟!!

يحاول الأقزام التافهون التسلق على أكتاف العظماء

ومادروا أن المراقى صعب !! pic.twitter.com/6qMwU4d3jQ — خالد إبراهيم العباس (@kbas1234) July 21, 2020

وقال خالد إبراهيم العباس"سقطت حشرة حقيرة صغيرة على شجرة عظيمة فلما أرادت الطيران قالت الحشرة .. أيتها الشجرة تماسكي فإني سأغادرك! وقالت الشجرة، والله ماشعرت حين وقعتِ علي فكيف أشعر بك عند مغادرتك ؟!! يحاول الأقزام التافهون التسلق على أكتاف العظماء ومادروا أن المراقي صعب!!".

وكتب سعيد بن ناصر الغامدي" لأنه محمي وآمن، يركب موجة متدرجة ضد الإسلام، وذلك بالنيل من المعلم الداعية ثم الواعظ والخطيب ثم الدعاة والعلماء ثم علماء السلف كابن تيمية ثم الصحابة كأبي بكر وخالد بن الوليد ثم التشكيك في أحاديث ثابتة وتأويلها علمانيا ثم سينالون من شخص النبي ﷺ متى قدروا".

#عبدالله_وافيه_يسيء_للصحابة لأنه محمي وآمن.يركب موجة متدرجة ضد الإسلام؛وذلك بالنيل من:

المعلم الداعية ثم

الواعظ والخطيب ثم

الدعاة والعلماء ثم

علماء السلف كابن تيمية ثم

الصحابة كأبي بكر وخالد بن الوليد ثم

التشكيك في أحاديث ثابتة.وتأويلها علمانيا ثم

سينالون من شخص النبيﷺمتى قدروا — سعيد بن ناصر الغامدي (@saiedibnnasser) July 21, 2020

وقال مغرد "نقد الموروث بشخوصه غير المعصومين، لا ينقص من قدرهم التاريخي والوقوف على الأخطاء ونقدها، سيدفع بِنا نحو فضاء من الهدوء والسلام والانسجام وما نحن فيه من صراعات طائفية أو فكرية شاهد لا يخفى على أولي الألباب".

عارفين ليه تمادى وسب الصحابة. لأنه راى لاعب النصر يكتب على جزمته محمد وعليها علم المملكة العربية السعودية ولم يعاقبه أحد وسترون الكثير يتطاولون لأن من قبلهم لم يعاقب #عبدالله_وافيه_يسيء_للصحابه — الزعيم العالمي (@almohnnad39) July 21, 2020

وكتب عمر المنتصر" إسبانيا عندها احتفال سنوي بطرد المسلمين من الأندلس يُعتبر بالنسبة لهم أنجازا وفخرا يُحتذى به وأنت منتقد صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب بسيف الله المسلول".

#عبدالله_وافيه_يسيء_للصحابة طيب يالحبيب أسباني عندها أحتفال سنوي بطرد المسلمين من الاندلس يعتبر بالنسبة لهم أنجاز وفخر يحتذى به وأنت منتقد صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقب بسيف الله المسلول عشان مقتل أسرى الفرس الظاهر أنك واحد من اللي فلتوا من الأسرى — عمر المنتصر (@omar_naji) July 21, 2020

وقال المستشار عبد الله الجريد" الإسلام باق إلى أن تقوم الساعة فلن يضيره ما يخرج من أفواه أعدائه فَقد سبقهم إمامهم أُبي بن سلول حاول أن يحارب الإسلام وهو كان يعيش بينهم وحاول التدليس عليهم إلا أن شاء الله عز وجلّ فضحه على الملأ وعاش الإسلام وبقي هو ذكره السيء ".