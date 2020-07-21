وزير داخلية ليبيا: قرار البرلمان المصري إعلان حرب وسنرد عليه

وكتب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "موافقة مجلس النواب المصري بالأمس على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية هو إعلان حرب على ليبيا وخرق لميثاق الجامعة العربية، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة."

وتابع "نعتبر أية قوات أجنبية داخل حدودنا هي قوات معادية، ونعلن بأننا لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا، وأمنها، وحريتها."

https://twitter.com/fathi_bashagha/status/1285637445095170048?ref_src=twsrc%5Etfw

وحمل باشاغا الدول الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر مسؤولية ما آلت إليه ليبيا من قتل ودمار.

وقال باشاغا عبر حسابه في "تويتر": "نحمل الدول الداعمة لحفتر مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا".

وتوجه إلى هذه الدول بقوله: "كفاكم من الرهان على مشروع عسكري فاشل لا يقبل به الليبيون، ولم يخلف إلا الدمار والقتل.. التاريخ لن يرحمكم، وسنلاحقكم ومن بعدنا الأجيال القادمة".

نحمل الدول الداعمة لحفتر مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع في ⁧#ليبيا⁩. كفاكم من الرهان على مشروع عسكري فاشل لا يقبل به الليبيون، ولم يخلف إلا الدمار والقتل. التاريخ لن يرحمكم، وسنلاحقكم ومن بعدنا الأجيال القادمة. — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 21, 2020

ودعا باشاغا الليبيين إلى أن "يبعد الليبيون خلافاتهم، وأن يضعوا أيديهم مع بعضهم بعضا، ليرسموا مستقبلهم بوحدهم، ويقرروا مصيرهم بإرادتهم"، في "دولة جامعة، ديمقراطية، تضمن العدالة للجميع".

الآن، وأكثر من أي وقت مضى، نحن في حاجة بأن يبعد الليبيون خلافاتهم، وأن يضعوا أيديهم مع بعضهم البعض، ليرسموا مستقبلهم بوحدهم، ويقرروا مصيرهم بإرادتهم، ويتبنوا مشروعا يعيد الحياة والاستقرار والسلم، ويدير عجلة الاقتصاد والتجارة في بلدهم، في دولة جامعة، ديمقراطية، تضمن العدالة للجميع — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) July 21, 2020

وتدعم دول غربية وعربية، مثل مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، قوات حفتر، التي تسيطر حاليا على الشرق الليبي الذي يضم الهلال النفطي من حقول وموانئ لتصدير النفط.

ووافق البرلمان المصري على نشر قوات مسلحة في الخارج لقتال "ميليشيات إجرامية" و"عناصر إرهابية أجنبية" في "الاتجاه الغربي الاستراتيجي".

ومنحت الموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لتدخل عسكري محتمل في ليبيا.

وعلى عكس الوضع حين كانت قوات حفتر تسيطر على مدن في الغرب الليبي، تتصاعد حاليا ضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية، بعد سيطرة قوات حكومة الوفاق على غرب ليبيا.