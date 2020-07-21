وزير خارجية تركيا يتوعد: من يختار الحل العسكري في ليبيا سيهزم

وأضاف تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النيجر كالا أنكورو، أن أولئك الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا.

وأشار الوزير التركي إلى أن بلاده لطالما دعمت الحل السياسي في ليبيا، قائلا: لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد.

وأضاف: "نحن ندعم الدول الأفريقية والمنظمات في أفريقيا وخاصة دول الساحل لتكون أكثر فعالية، في موضوع حل المشكلة في ليبيا وإرساء وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي".

وأكد تشاووش أوغلو، الذي كان يتحدث في نيامي عاصمة النيجر، عزم بلاده على تطوير علاقتها في كل المجالات على أساس التفاهم والاحترام المتبادلين، والرغبة في زيادة حجم التجارة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات في النيجر.

وأكد أن النيجر تمثل عنصر استقرار في المنطقة، وأن بلاده ستدعم الأخيرة في مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن اتفاقية التعاون العسكري الموقعة مع النيجر تهدف لمكافحة الإرهاب أيضا.

وأوضح أن بلاده ستزيد من دعمها التدريبي للنيجر في جميع المجالات، بما في ذلك تدريب القوات العسكرية والأمنية والمجال الصحي.

وبحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، مع رئيس النيجر محمد يوسفو، التعاون في مكافحة الإرهاب، والتطورات في ليبيا.