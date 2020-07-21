نيويورك تايمز: الصين تجبر الإيغور على العمل قسرا لتصنيع كمامات كورونا

ووفقا لتحقيق أجرته الصحيفة فإن البرنامج "يضم في عضويته 17 شركة تعتمد على العمالة الإيغورية التي يتم نقلها قسرا إلى المصانع وأماكن العمل الأخرى".

وأضافت: "رغم أن غالبية المنتجات يتم تصنيعها للاستهلاك المحلي، إلا أنه تم العثور على شحنة من معدات الحماية الشخصية التي تنتجها إحدى الشركات في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث أرسل مصنع للإمدادات الطبية في منطقة هوبي الصينية بعض المعدات إلى الولاية، وهذا المصنع تحديدا يعمل به أكثر من 100 عامل من الإيغور".

وشددت "نيويورك تايمز" أن ذلك البرنامج الحكومي للعمالة "يجبر الإيغور على العمل قسرا"، لافتة إلى أن تلك الممارسات "استكمالا لسياسات الاضطهاد وانتهاك الحقوق التي تتعرض لها أقلية الإيغور في الصين".

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، وهو موطن أقلية الإيغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وفي أغسطس/آب 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية.

وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الإيغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون.