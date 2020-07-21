"نصير الضعفاء".. وداع مهيب للصحفي السعودي صالح الشيحي (فيديو)

وشيع اليوم الشيحي إلى مأواه الأخير، في مقابر الرفحاء بمسقط رأسه، وسط حشود غفيرة، رصدتها مقاطع مصورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية.

وكان الشيحي اعتقل من قبل السلطات السعودية في 2018، بعد ظهوره في برنامج عبر قناة سعودية، تحدث فيه عن الفساد داخل الديون الملكي، لكن صحته تدهورت بعد أن أفرج عنه في مايو/أيار الماضي.

🔴 هام

إن وفاة الصحفي #صالح_الشيحي بعد خروجه من السجن بأسابيع قليلة قضاها في العناية المركزة، تثير الشكوك بأن تكون وفاته جاءت نتيجة إهمال صحي متعمد داخل السجن، كما تثير القلق على جميع معتقلي الرأي، خاصة المرضى والمسنين منهم. https://t.co/zROOd6K7zx — معتقلي الرأي (@m3takl) July 21, 2020

واشتهر الشيحي بدفاعه عن المواطنين، والمطالبة بتحسين أوضاعهم ومهاجمة الفساد، كما وصفه بعضهم بصوت الفقراء، واسترجع آخرون مقولة الكاتب الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي حين وصفه "بنصير الضعفاء وكاتب البروليتاريا".

وحمّل حساب "معتقلي الرأي" السلطات السعودية المسؤولية التامة عن وفاته، حيث أدخل العناية المركزة منذ الإفراج عنه في مايو/أيار الماضي، وبقي في المستشفى حتى فارق الحياة.

هذه شهادة لشهيد الكلمة الحرة #جمال_خاشقجي، في زميله صحفي الوطن #صالح_الشيحي.

الرحمة لهما والحرية لمعتقلي الرأي. pic.twitter.com/0I2Qrmi3Pm — معتقلي الرأي (@m3takl) July 20, 2020

وقال "معتقلي الرأي" أن السلطات أفرجت عنه كي تتهرب من المسؤولية عن إيذائه صحيا ونفسيا خلال فترة الاعتقال.

واعتقلت السلطات السعودية الكاتب في صحيفة "الوطن" صالح الشيحي في فبراير من عام 2018، بعد أيام من انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي بالفساد وبتوزيع أراض على أشخاص بدون وجه حق.

🔴 عاجل

وفاة الصحفي #صالح_الشيحي بعد معاناة مع المرض، في مستشفى مدينة الملك فهد الطبية بالرياض، وذلك بعد نحو شهرين من الإفراج عنه

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/0U4VamA3FE — معتقلي الرأي (@m3takl) July 19, 2020

واتهم الشيحي خلال مشاركته في برنامج بثته قناة سعودية، جهات نافذة لم يسمها بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية بالمملكة من أجل تنفيذ مشاريع شخصية لهم.

كما انتقد الشيحي، عدم الجدية في محاربة الفساد طيلة الأعوام الماضية، داعيا ولي العهد محمد بن سلمان إلى المضي قدما في محاكمة المتورطين في الفساد.

اااااخ ياوجع قلبي عليك — وطن صالح الشيحي (@WatanAlshehi) July 20, 2020

كان الشيحي ينادي علنا بملاحقة ومحاسبة مسؤولين كبار اتهمهم "بسرقة أموال البلد"، وذلك بدلا من ملاحقة "الضعفاء" في وقت كانت السلطات السعودية قد بدأت مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ما وصفتها بحملة لمكافحة الفساد.

ودان خبراء حقوقيون دوليون، قمع السلطات السعودية لناشطين حقوقيين، واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.

https://twitter.com/SaadObaid1/status/1285513209932328961?ref_src=twsrc%5Etfw

ونعت ابنة الكاتب الراحل، وطن الشيحي، أبوها بلوعة وقالت "اااااخ ياوجع قلبي عليك" "لحد يعزيني أنا أنتظره تكفون قولوا أنه راح يرجع لي تكفون روحي تعبانة".

وقال حساب "معتقلي الرأي": إن "وفاة الشيحي بعد خروجه من السجن بأسابيع قليلة قضاها في العناية المركزة، تثير الشكوك بأن تكون وفاته جاءت نتيجة إهمال صحي متعمد داخل السجن، كما تثير القلق على جميع معتقلي الرأي، خاصة المرضى والمسنين منهم".

سنتان ونصف في السجن بسبب كلمة حرة،

ثم موتٌ بعد تدهور صحي نتج عمّا قاساه داخل السجن.

هذا هو القتل البطيء .. هذا هو اغتيال صوت الوطن.#صالح_الشيحي pic.twitter.com/pCcLFB3mja — معتقلي الرأي (@m3takl) July 20, 2020

ونشر حساب "خط البلدة" مقطعاً من حديث الشيحي وصف فيه حال الكتاب السعوديين، مبيناً أن 90% من التغييرات الإيجابية بمسيرة إصلاح البلد حمل لواءها الكُتّاب، إلا أنه أشار إلى تحكّم الصحف بآراء كتابها.

وقال مغردون عن الشيحي: "مثال يُحتذى به للإعلامي الشريف.. في هذا الزمان قلّ ما تجد إعلامي شريف كصالح، صالح كان كما هو اسمه صالح رحمك الله يا صالح الأمة".