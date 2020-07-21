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مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)

مناوشات بين عالقين سودانيين والأمن المصري قرب معبر أرقين الحدودي
مناوشات بين عالقين سودانيين والأمن المصري قرب معبر أرقين الحدودي
21/7/2020

وأظهر مقطع فيديو مواجهات بين سودانيين عالقين في الحدود السودانية المصرية وقوات الأمن المصرية التي استخدمت قنابل الغاز لمنعهم من العبور إلى داخل السودان.

كما أظهر مقطع الفيديو قوات من الأمن المركزي المصرية وهي تقوم بمنع مجموعة من السودانيين من المرور عبر المعبر، فيما أخذ بعضهم يرشق تلك القوات يالحجارة.

وسمع في الأثناء أصوات طلقات نارية في وقت اقترب فيه مجموعة من المحتجين إلى مسافة قريبة من هذا القوى، وتحدث أحدهم في الفيديو عن سقوط جرحى، دون التأكد من الصحة ذلك.

محتجزون في السلوم

من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية السودانية في صفحتها على تويتر" في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد الوزارة الرأي العام بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم.

وأوضحت" على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية الي ليبيا والتي شهدت زيادة خلال الأربعة أشهر الماضية، في هذا الصدد ترجو الوزارة أن تفيد بالآتي:

  1. تقوم السفارة السودانية بالقاهرة بصفة راتبة بإرسال مندوب من طرفها لزيارتهم بغرض إصدار وثائق سفر اضطرارية ليتم ترحيلهم الي السودان بالتنسيق مع السلطات المصرية.
  2. استجابت السلطات المصرية لطلب السفارة الداعي لتسليم المحتجزين، وبادرت، مشكورة، بالإعلان عن جاهزيتها لتسليمهم في معبر أرقين.
  3. قامت السفارة بالتواصل مع نادي رجال الأعمال السودانيين والذي أبدي جاهزيته، مشكورًا، للمساعدة في إجلاء المواطنين المحتجزين من أرقين إلى الخرطوم وإجراء اللازم من ترحيل واستقبال وفحص طبي.
  4. بدورها أخطرت الوزارة اللجنة العليا للطوارئ الصحية لاستصدار إذن الدخول للمحتجزين وعمل الترتيبات اللازمة لهم. 
  5. تظل السفارة في حالة متابعة يومية لصيقة لأمر هؤلاء المواطنين حتي يتم ترحيلهم إلى الخرطوم بأمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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