مناوشات بين سودانيين عالقين والأمن المصري عند الحدود (فيديو)

وأظهر مقطع فيديو مواجهات بين سودانيين عالقين في الحدود السودانية المصرية وقوات الأمن المصرية التي استخدمت قنابل الغاز لمنعهم من العبور إلى داخل السودان.
كما أظهر مقطع الفيديو قوات من الأمن المركزي المصرية وهي تقوم بمنع مجموعة من السودانيين من المرور عبر المعبر، فيما أخذ بعضهم يرشق تلك القوات يالحجارة.
وسمع في الأثناء أصوات طلقات نارية في وقت اقترب فيه مجموعة من المحتجين إلى مسافة قريبة من هذا القوى، وتحدث أحدهم في الفيديو عن سقوط جرحى، دون التأكد من الصحة ذلك.
من ناحية أخرى قالت وزارة الخارجية السودانية في صفحتها على تويتر" في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد الوزارة الرأي العام بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنين المحتجزين بسجن السلوم.
وأوضحت" على خلفية المحاولات المستمرة للهجرة غير الشرعية الي ليبيا والتي شهدت زيادة خلال الأربعة أشهر الماضية، في هذا الصدد ترجو الوزارة أن تفيد بالآتي:
#السودان #وزارة_الخارجية | في إطار رعاية وزارة الخارجية وبعثاتها بالخارج لحقوق المواطنين السودانيين، وسعيها المستمر لحل كافة المشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر، تفيد الوزارة الرأي العام بأنها وبعثتها بمصر ظلت تتابع قضية المواطنيين المحتجزين بسجن السلوم. pic.twitter.com/nAPDFi63Ej
— وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) July 15, 2020