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كورونا.. إعلان جاهزية أول لقاح روسي والبرازيل تجرّب لقاحا صينيا

ستبدأ الاختبارات في البرازيل الثلاثاء في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي
ستبدأ الاختبارات في البرازيل الثلاثاء في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي
21/7/2020

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الثلاثاء عن تساليكوف القول، في حديث صحفي: "قام المختصون العسكريون والعلماء، بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد".

وأضاف :"كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس. وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كورونا بات جاهزا".

وكان المكتب الصحفي لوزارة الدفاع ذكر أنه تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية في 30 حزيران/يونيو الماضي.

وأعلنت الوزارة أمس اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.

اختبارات لفيروس كورونا المستجد في البرازيل (غيتي)
تجربة لقاح صيني في البرازيل

وأعلنت السلطات البرازيلية الإثنين أنّ الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا المستجدّ يطوّره مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني تبدأ اليوم الثلاثاء في مدينة ساو باولو على 900 متطوّع من العاملين في المجال الصحّي.

وفي المجموع سيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على الفيروس.

ويجري هذه الاختبارات معهد بوتانتان الحكومي المرموق، الذي سينتج 120 مليون جرعة من هذا اللقاح إذا أثبتت النتائج النهائية فعاليته.

وقال ديماس كوفاس، مدير معهد بوتانتان، خلال مؤتمر صحافي، إنّ هذه الاختبارات قد تتيح "أن يكون في البرازيل أول لقاح يتم توزيعه على نطاق واسع (…) نحن في غمرة الوباء، ونسجّل عدداً كبيراً من الإصابات، إنّه السيناريو المثالي لاختبار لقاح".

والبرازيل هي ثانية أكثر الدول تضرّراً من كوفيد-19 في العالم بعد الولايات المتّحدة، وقد بلغت فيها حصيلة الوباء أكثر من 80 ألف وفاة من أصل أكثر من مليوني إصابة.

وسيخضع المتطوّعون الذين سيتمّ تلقيحهم لفحص طبّي كلّ أسبوعين. ومن المتوقّع ظهور أولى نتائج الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر.

ووصلت حوالي 20 ألف جرعة من اللقاح بالطائرة صباح الإثنين إلى ساو باولو وسيتم توزيعها على 12 مركزاً بحثياً في هذه الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في البرازيل، وخمس ولايات أخرى هي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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