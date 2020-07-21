قطر تشتري حصة في شركة ألمانية مصنعة للقاحات

والإعلان الصادر اليوم رابع عملية ضخ تمويل في شهرين ويأتي بعد يوم من شراء شركة العقاقير البريطانية جي.إس.كيه حصة عشرة بالمئة مقابل استثمار 171 مليون دولار.

كما استثمرت الحكومة الألمانية 343 مليون دولار في يونيو/حزيران مقابل حصة 23 بالمئة في الشركة ليصل إجمالي الاستثمارات خلال جولة التمويل الخاصة لحوالي 640 مليونا حسب كيور فاك.

وحصلت أيضا الشركة التي يدعمها الملياردير بيل جيتس على قرض بقيمة 75 مليون يورو (85.79 مليون دولار) من بنك الاستثمار الأوربي في وقت سابق من الشهر الحالي.

وقالت الشركة إنها جمعت 126 مليون دولار من جهاز قطر للاستثمار ومجموعة من المستثمرين الحاليين والجدد. ورفض متحدث الكشف عن حجم استثمار جهاز قطر أو تفاصيل عن حجم الحصة.

وكيور فاك رائدة في الاتجاه لاستخدام الحمض النووي الريبوزي لتطوير لقاحات وأجسام مضادة أحادية النسيلة للأمراض المعدية.

ولم يقر هذا الاتجاه، الذي يستخدم في لقاحات تجريبية لكوفيد-19 من جانب بيون تك وشريكتها فايزر ومودرنا، في أي علاج.

وتخطط كيور فاك لإدراج سهمها في البورصة في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول.