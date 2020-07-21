فيديو موجع: مسنة مصرية تستغيث لإنقاذ منزلها من الهدم

وأكدت السيدة أن ما يحدث هو ظلم للمواطنين محدودي الدخل، وأنه رغم مساوئ المكان الذي يقطنون به، إلا أنهم راضون به بسبب ضيق الحال.

وقالت في فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، إنهم تملكوا منازلهم منذ وقت طويل، وأنهم لا يملكون المال لدفع إيجار شهري لوحدات سكنية، حتى وإن كان قليلا.

ونشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، إنفوغراف سلط من خلاله الضوء على تفعيل إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبلغ جدية التصالح.

وأشار إلى أنه على مدى سنوات عديدة، مثلت مخالفات البناء والنمو العشوائي إشكالية كبيرة وظاهرة كان لها الكثير من التداعيات السلبية، ما جعل الدولة المصرية تطرح حلولا جذرية لمواجهة هذه المشكلة ووضع حد لها من خلال مجموعة من الضوابط والمحددات وذلك من خلال قانون التصالح، والتأكيد في ذات الوقت على أنه لا تهاون مع المخالفين أياً كانوا، والتعامل بحسم مع أي خروقات للقانون.