غطاس مصري لم يتمالك دموعه بعد انتشال جثة طالب غريق (فيديو)

كان الطالب قد غرق يوم الجمعة قبل الماضية، وعانت الأسرة كثيرا في البحث عنه، واستغاثت بالمسؤولين لتكثيف البحث عن جثته حتى ولو على حسابهم الشخصي، ليتم العثور عليه أخيرا بين الصخور.

وفي مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل لم يتمالك الغطاس الذي ساهم في العثور عليه دموعه وهو يسرد ما حدث قائلا إنهم كادوا يفقدون الأمل، وصلوا عليه صلاة الغائب بالفعل، ودعوا الله أن يعثروا على جثته، وبعدها عثروا عليها بالفعل بين الصخور.

ونور سعد كلش هو طالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، يبلغ من العمر 22 عاما، من قرية الرغامة بمركز الرياض محافظة كفر الشيخ، ذهب برفقة بعض أفراد أسرته وأصدقائه إلى شاطئ الأمل بمدينة بلطيم على البحر المتوسط يوم الجمعة قبل الماضية، إلا أنه غرق لارتفاع الأمواج الشديد، وانحشرت جثته بين الصخور الضخمة على الشاطئ.

وكان قد تفاعل نشطاء مصريون مع غرق الشاب وعدم ظهور جثته مطالبين المسؤولين بمواصلة البحث عن الجثة والرفق بالأسرة المكلومة، وذلك عبر وسم #انقذوا_نور_كلش_غريق_بلطيم.

والأسبوع الماضي، انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يفطر القلوب لوالدة نور وهي تجول الشاطئ يوميًا وتنادي عليه بحرقة "تَعالَّ يا نور.. تعال يا قلب أمك".

فمنذ غرق ابنها قبل 11 يومًا، كانت الأم تجوب الشاطئ ذهابا وإيابا من الفجر وحتى المساء لعلها تقع عينيها على جثة نجلها.

ونقلت وسائل الإعلام عن أحد أقارب الغريق، قوله إن نور رحمه الله كان يشعر بأن هناك شيئا سيحدث له من بداية اليوم، وعندما كان مع شقيقه في البحر قال إنه يشعر بأنه سيغرق وما هي إلا لحظات حتى أتت موجة عالية دفعت بأخيه للشاطئ فارتطمت رأسه بصخرة، وعادت فجذبت نور لداخل البحر فغرق.

وشهد يوم الجمعة ذاته الذي غرق فيه نور ، غرق أيضًا طفل و11 شخصا حاولوا إنقاذه، في شاطئ النخيل بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، الذي أطلق عليه أيضا "شاطئ الموت".

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