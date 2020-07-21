شاهد: قتلى وجرحى في هجوم على معسكر للجيش المصري في سيناء

وأشار بيان للجيش أن القوات "نجحت قواتنا في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية."

وأضاف البيان "وقد قامت قوات التأمين للارتكاز الأمني بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة مما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم استشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني."

ونشرت وزارة الدفاع المصرية تسجيلا مصورا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لعملياتها في سيناء.

تسجيل مصور نشره الجيش المصري 21-7-2020

كانت مصادر للجزيرة مباشر قالت إن مسلحين شنوا هجوما على معسكر تابع للجيش المصري بقرية رابعة غرب مدينة بئر العبد في شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، أوقع قتلى وجرحى في صفوف الجيش.

وأضافت المصادر إن المسلحين استخدموا في هجومهم قذائف الهاون و"أر بي جي"، مشيرة أن الطيران الحربي المصري قام بتحليق مكثف ونفذ عدة غارات جوية شمال وجنوب قرية رابعة عقب الهجوم.

وأفاد شهود عيان بتحرك عدد كبير من سيارات الإسعاف على الطريق الدولي في اتجاه قرية رابعة، إلا أنها لم تتمكن جميعا من دخول القرية بسبب إغلاق الجيش للطرق خوفاً من احتمالية أن تكون السيارات مفخخة بعبوات ناسفة.

وأضاف الشهود للجزيرة مباشر أن الأهالي يقومون بإسعاف الجرحى داخل عيادات مدنية (عيادة علاج طبيعي) قريبة من المعسكر؛ وسط نداءات بالتبرع بالدم في مستشفى بئر العبد تحسباً لوصول مصابين.

وأشارت المصادر إلى أن الهجوم المسلح على معسكر قرية رابعة كان بالتزامن مع هجوم آخر استهدف ارتكازا عسكريا في قرية النصر.

وأكدت المصادر وصول عدد من الجثث إلى مستشفى بئر العبد، كما تم نقل مصابين لمحافظة الإسماعيلية، مشيرة أن هناك سيارات إسعاف إضافية انطلقت من مدينة العريش لإجلاء الضحايا.

وقامت قوات الأمن بوقف حركة السير على الطريق الدولي العريش- القنطرة، وقالت مصادر إنه تم رفع الحالة الأمنية لدرجة التأهب القصوى وهناك استنفار أمني في مختلف مدن المحافظة.

كما قطعت قوات الأمن التيار الكهربائي عن قرية رابعة، وقامت بتحذير الأهالي من الخروج أو تصوير أي أضرار حدثت نتيجة الهجوم المسلح.

وبين الحين والآخر، يعلن الجيش المصري مقتل عدد من المسلحين شمال سيناء، لا سيما مع انطلاق عملية عسكرية متواصلة منذ فبراير/شباط 2018، في مختلف أنحاء البلاد لا سيما في سيناء، ضد تنظيمات مسلحة أبرزها ولاية سيناء.

وفي شهر مايو/أيار الماضي، أعلن الجيش المصري مقتل وإصابة 10 عسكريين، بينهم ضابط، في تفجير مدرعة بشمال سيناء. وأعلن تنظيم ولاية سيناء مسؤوليته عنه.