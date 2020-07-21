سعد الفقيه: كيف نستعد لاستلام محمد بن سلمان عرش السعودية؟ (فيديو)

وقال إن هناك حديثا يدور عن أن الملك سلمان في العناية المركزة، وإن حدث ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها نقل السلطة إلى شخص غير مرغوب فيه، مشيرا إلى أن معظم الشعب يكره محمد بن سلمان ما عدا القلة المنتفعة.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

وقال الفقيه على قناة الإصلاح عبر يوتيوب، مساء الاثنين، موجهًا حديثه إلى العائلة الحاكمة في السعودية وإلى الشعب إن الانتقال سيكون لشخص غير مرغوب فيه، ولو أن ذلك حصل فإن الجميع سيكونون على المحكّ.

وأوضح الفقيه أن محمد بن سلمان مكروه من العائلة الحاكمة ومن الشعب، ووجه حديثه إلى العائلة الحاكمة ودعاهم للوقوف في وجه تسلمه السلطة ولفت نظرهم إلى أنه أدخلهم السجون ونكّل بهم ووالده موجود فكيف سيفعل في حال عدم وجوده؟

جلسة الليلة

كيف نستعد لاستلام محمد بن سلمان العرش رسميا؟

البث مبكر (الآن) بسبب أهمية الحدث https://t.co/xjBkydYgIv — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) July 20, 2020

وحذر العائلة المالكة من محمد بن سلمان ودعاهم إلى إجراء إصلاحات لصالح الشعب، بمحاربة الفساد وإطلاق سراح العلماء والسجناء في السجون وإجراء الإصلاحات التي ينادي بها الشعب.

كما وجّه الفقيه رسالة للشعب قائلاً: "ابن سلمان أهانكم، جوعكم، أفسدكم، أفسد بلادكم، أفقركم، وقضى على الأمن الجنائي والقومي في البلاد.. ضيّع البلد، وهو ما زالا ولياً للعهد"، وحذر قائلا" سيكون رجال البلد كلهم عبيد والنساء جوارٍ".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

وأشار في هذا الصدد خصوصًا إلى العلماء الرسميين وقال إن محمد بن سلمان فضحم وأذلهم، في وجود والده، محذرًا إياهم من أنه سيلغي دورهم كاملا وسيعمد إلى فضحهم أمام الناس كما نصح العلماء غير الرسميين إلى أن ابن سلمان أيضًا سيلاحقهم.

وأدخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين "لإجراء فحوص طبية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص لوجود التهاب في المرارة.