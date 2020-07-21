البث الحي
سياسة|السعودية

سعد الفقيه: كيف نستعد لاستلام محمد بن سلمان عرش السعودية؟ (فيديو)

21/7/2020

وقال إن هناك حديثا يدور عن أن الملك سلمان في العناية المركزة، وإن حدث ذلك فإنها ستكون المرة الأولى التي يتم فيها نقل السلطة إلى شخص غير مرغوب فيه، مشيرا إلى أن معظم الشعب يكره محمد بن سلمان ما عدا القلة المنتفعة.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

 

وقال الفقيه على قناة الإصلاح عبر يوتيوب، مساء الاثنين، موجهًا حديثه إلى  العائلة الحاكمة في السعودية وإلى الشعب إن الانتقال سيكون لشخص غير مرغوب فيه، ولو أن ذلك حصل فإن الجميع سيكونون على المحكّ.

وأوضح الفقيه أن محمد بن سلمان مكروه من العائلة الحاكمة ومن الشعب، ووجه حديثه إلى العائلة الحاكمة ودعاهم للوقوف في وجه تسلمه السلطة ولفت نظرهم إلى أنه أدخلهم السجون ونكّل بهم ووالده موجود فكيف سيفعل في حال عدم وجوده؟

وحذر العائلة المالكة من محمد بن سلمان ودعاهم إلى إجراء إصلاحات لصالح الشعب، بمحاربة الفساد وإطلاق سراح العلماء والسجناء في السجون وإجراء الإصلاحات التي ينادي بها الشعب.

كما وجّه الفقيه رسالة للشعب قائلاً: "ابن سلمان أهانكم، جوعكم، أفسدكم، أفسد بلادكم، أفقركم، وقضى على الأمن الجنائي والقومي في البلاد.. ضيّع البلد، وهو ما زالا ولياً للعهد"، وحذر قائلا" سيكون رجال البلد كلهم عبيد والنساء جوارٍ".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

 

وأشار في هذا الصدد خصوصًا إلى العلماء  الرسميين وقال إن محمد بن سلمان فضحم وأذلهم، في وجود والده، محذرًا إياهم من أنه سيلغي دورهم كاملا وسيعمد إلى فضحهم أمام الناس كما نصح العلماء غير الرسميين إلى أن ابن سلمان أيضًا سيلاحقهم. 

وأدخل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المستشفى في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين "لإجراء فحوص طبية".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية -عن بيان للديوان الملكي- أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوص لوجود التهاب في المرارة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)