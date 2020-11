زيادات قياسية في إصابات كورونا وآمال بعد نتائج مبشرة للقاحين

وبلغ عدد الحالات النشطة لفيروس كورونا حول العالم حتى الساعة الثامنة صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت غرينتش 5 ملايين و 328 ألف و896 شخصا، في حين بلغ عدد الحالات الخطرة والحرجة 63 ألف و 699 حالة والحالات المستقرة بلغت 5 ملايين و265 ألف و197 حالة.

وظهر تفاؤل أمس الإثنين باحتمال التوصل للقاح، بعد نشر نتائج دراستين، وأظهرت تجارب أجريت على أكثر من ألف بالغ في بريطانيا استجابة مناعية للقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت دراسة أخرى في الصين على أكثر من 500 شخص أن معظم المرضى أظهروا استجابة مناعية قوية على صعيد إنتاج الأجسام المضادة.

ورغم الأمال المعلّقة على لقاحين قيد التطوير ضد كوفيد-19، فإن الخيارات المتاحة لمكافحة انتشاره تبقى محدودة، وفي طليعتها وضع الكمامات الواقية.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز لغاية الساعة 20,30 من مساء الإثنين (00,30 ت غ الثلاثاء) أنّ إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصاً في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 140,922 وفاة.

ومنذ أسبوع تسجّل الولايات المتّحدة حصيلة إصابات جديدة يومية تزيد عن 60 ألف إصابة، وقد بلغت هذه الحصيلة ذروتها الجمعة حين سجّلت 77,638 إصابة جديدة.

ومنذ نهاية يونيو/ حزيران تواجه البلاد تزايداً متسارعاً في أعداد المصابين بالفيروس وخاصة اولايات الواقعة في غرب البلاد وجنوبها، وفي نهاية الأسبوع المنصرم بلغ عدد المرضى الذين استدعت حالتهم إدخالهم المستشفيات رقماً قياسياً.

وأظهر إحصاء لرويترز تسجيل ولاية كاليفورنيا الأمريكية زيادة تربو على 11800 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، بينما تدفع إدارة الرئيس دونالد ترمب في اتجاه معاودة فتح المدارس.

وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها كاليفورنيا عن أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس المستجد منذ تسجيلها رقما قياسيا بلغ 10861 حالة في 14 يوليو تموز.

وأبلغت فلوريدا عن أكثر من عشرة آلاف حالة جديدة يوميا خلال الأيام الست الماضية وأعلنت تكساس عما يربو على عشرة آلاف أيضا في خمسة أيام من السبعة الماضية.

ومقاطعة لوس انجليس هي أكبر بؤرة لتفشي الفيروس في كاليفورنيا، إذ سجلت حتى الاثنين 160 ألف حالة تكتظ بها المستشفيات، وفي مسعى لمكافحة الجائحة، عمد حاكم كاليفورنيا الديمقراطي إلى إغلاق الولاية مجددا.

وفي كاليفورنيا، يوجد وادي السليكون، معقل شركات التكنولوجيا، واستوديوهات هوليوود للتصوير السنيمائي ومنتجع ديزني لاند المملوك لشركة والت ديزني في أنهايم.

وعلقت والد ديزني خطط معاودة فتح عالم ديزني في كاليفورنيا لأجل غير مسمى لكنها استأنفت نشاطه في فلوريدا بالفعل يوم 11 يوليو تموز.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020