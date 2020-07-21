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سياسة|الكويت

حكم جديد بحبس ناصر الدويلة لإساءته للإمارات.. وكويتيون يردون

ناصر الدويلة
ناصر الدويلة
21/7/2020

وبينت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة الدويلة من الاتهام منذ أشهر إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في توتير.

وكان النائب العام الإماراتي قد وجه للدويلة اتهامات بالإساءة إلى دولته بسبب تغريدات له على تويتر.

وعلق مغردون "يستمر مسلسل سجن الناس لمجرد رأي.. أما آن لهذا المسلسل التعيس أن يتوقف"؟ مشيرين إلى حكم سابق ضد الدويلة إثر "إساءته" للسعودية.

يذكر أن محكمة الاستئناف أدانت الدويلة منذ نحو عشرة أيام بتهم مشابهة تتعلق بشن حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، حيث أعلن عبر حسابه على تويتر أنه ذاهب لتسليم نفسه بعد الحكم عليه لمدة سنة.

وكان السفير السعودي قد تقدم بشكوى ضد الدويلة لدى الخارجية الكويتية بشأن سلسل تغريدات له حول قضايا عامة تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وأضاف آخرون، أنه بينما يحبس الدويلة، يستمر في الإمارات حمد المزروعي بالإساءة للكويت ورموزها وناسها بدون محاسبةـ متسائلين "هل هناك أسوأ من أن يتم سجنك لسنوات.. بسبب كلمات لم تعجب الأخر"؟

وفي المقابل غرد آخرون معبرين عن تأييدهم للحكم، ومعتبرين ناصر الدويلة ممن يعملون على تخريب العلاقات بين الدول الشقيقة.

إقرأ أيضا: محكمة كويتية تبرئ الدويلة من تهمة الإساءة للإمارات

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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