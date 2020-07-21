حكم جديد بحبس ناصر الدويلة لإساءته للإمارات.. وكويتيون يردون

وبينت جريدة "الأنباء" الكويتية، أن محكمة أول درجة كانت قد قضت ببراءة الدويلة من الاتهام منذ أشهر إلا أن النيابة استأنفت الحكم وطالبت بإدانته عن تهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على خلفية تدوينه تغريدات بحسابه في توتير.

حكم جديد بحبس النائب الأسبق ناصر الدويلة لإساءته إلى الإمارات https://t.co/UrKFIWD685 #ناصر_الدويلة #الامارات — جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 20, 2020

وكان النائب العام الإماراتي قد وجه للدويلة اتهامات بالإساءة إلى دولته بسبب تغريدات له على تويتر.

وعلق مغردون "يستمر مسلسل سجن الناس لمجرد رأي.. أما آن لهذا المسلسل التعيس أن يتوقف"؟ مشيرين إلى حكم سابق ضد الدويلة إثر "إساءته" للسعودية.

مع اختلافي مع ناصر الدويلة و طريقة تعاطيه مع الاحداث وتوجهه الفكري

لكن ..

هل هناك اسوأ من ان يتم سجنك لسنوات .. بسبب كلمات لم تعجب الاخر خوش حريات ! pic.twitter.com/qiPrPay9Cn — د.عصام الصالح (@Q8demo) July 20, 2020

يذكر أن محكمة الاستئناف أدانت الدويلة منذ نحو عشرة أيام بتهم مشابهة تتعلق بشن حملات إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد السعودية، حيث أعلن عبر حسابه على تويتر أنه ذاهب لتسليم نفسه بعد الحكم عليه لمدة سنة.

وكان السفير السعودي قد تقدم بشكوى ضد الدويلة لدى الخارجية الكويتية بشأن سلسل تغريدات له حول قضايا عامة تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وفي #الإمارات يستمر #حمد_المزروعي بالإساءة للكويت ورموزها و ناسها بدون محاسبة .. الله يعين #ناصر_الدويلة ويفك عوقه .. https://t.co/nTxqJ6A6QG — محمد العنزيⓂ️ (@Mohammedalanzii) July 20, 2020

وأضاف آخرون، أنه بينما يحبس الدويلة، يستمر في الإمارات حمد المزروعي بالإساءة للكويت ورموزها وناسها بدون محاسبةـ متسائلين "هل هناك أسوأ من أن يتم سجنك لسنوات.. بسبب كلمات لم تعجب الأخر"؟

وفي المقابل غرد آخرون معبرين عن تأييدهم للحكم، ومعتبرين ناصر الدويلة ممن يعملون على تخريب العلاقات بين الدول الشقيقة.

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ويستمر مسلسل سجن الناس لمجرد رأي، وأخرهم ناصر الدويلة. تتفق أو تختلف مع ما قاله الدويلة أو مع توجهاته ليس مهما، المهم أنه لم يقم بشيء سوى التعبير عن رأيه. أما آن لهذا المسلسل التعيس أن يتوقف؟! — د. صلاح الفضلي (@salahfadly) July 20, 2020

#ناصر_الدويلة

لا علاقة لي بهالرجل لكن ان يتم سجنة بدعم وموافقة حكومية لتقييد حريته لتطاوله علي دولة شقيقة بالمقابل يشتم رأس البلد ولا نشوف تحرك ،، للأسف هذا وطن يجب عدم الدفاع عنه فمصيرك ليس نيشان ع صدرك بل رقم بالسجن المركزي ! — ﮼فاضل،كرم🇰🇼 (@KWUFLAG) July 21, 2020

حلو . سجن سنه لاساءته للسعوديه و 6 شهور سجن اساءته للامارات . وبعد شهر يجي عفو اميري كالعاده . وتيتي تيتي مثل مارحتي جيتي . بس يعنني مانزعل السعوديه والامارات #ناصر_الدويلة — طارق الحربي (@TareqAlharbi50) July 20, 2020

ما عليه يا ناصرالدويله. انك رجل و الرجال قليل. https://t.co/N8ROuV0hFS — Fahed Canada (@CanadaFahed) July 20, 2020

محكمة الاستئناف في الكويت تقضي بحبس النائب السابق المتطرف ناصر الدويلة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار في قضية الإساءة إلى الإمارات 🇦🇪….علما ان محكمه استئناف اخرى قد اصدرت بحقه حكم سجن سنه مع الشغل والنفاذ في قضيه الاساءه للسعوديه 🇸🇦 … كفو هذه هي حكومة الكويت👏🏼 — ماجد الهاملي (@M_Alhameli_uae) July 21, 2020