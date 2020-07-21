توفي ساجدا.. العثور على سعودي فُقد في الصحراء منذ أيام (فيديو)

وذكرت وسائل إعلام سعودية، أن المواطن الأربعيني ضويحي بن حمود العجالين الدوسري، كان قد اختفى منذ الخميس الماضي.

ضويحي بن حمود العجالين الدوسري تعطلت سيارته في عروق الدعلية . لما مسه الضر وايقن بالموت سجد لله ومات وهو ساجد . التوفيق ، اليقين ، الهداية ، والثبات عند الممات ، القدوم على الله بأحسن حال ويبعث على مامات عليه . الله يرحمه واموات المسلمين pic.twitter.com/rf8ACdqWZG — فهد مطر (@F_mtr) July 20, 2020

وبعد تسجيل البلاغ لدى الجهات الأمنية انطلقت فرق "جمعية غوث للتوعية والإنقاذ" (رسمية) للبحث عن المفقود بعدد من السيارات والطائرات الشراعية.

وبعد بحث استمر يومين في العديد من المناطق الوعرة والكثبان الرملية عثر على المفقود ساجدًا وقد فارق الحياة بالقرب من سيارته.

العثور على المفقود الساعة ١٠ صباحا متوفى وهو ساجد لله تعالى رحمه الله وغفر له pic.twitter.com/7ryzzZLu0i — جمعية غوث للتوعية والإنقاذ (@GhawthSocietySA) July 19, 2020

ونشر أحد الناشطين مقطع فيديو العثور على الفقود قائلا " لما مسه الضر وأيقن بالموت سجد لله ومات وهو ساجد. التوفيق، اليقين، الهداية، والثبات عند الممات، القدوم على الله بأحسن حال ويبعث على ما مات عليه. الله يرحمه وأموات المسلمين".

وقالت جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، عبر حسابها في تويتر "بحمد الله وتوفيقه تكللت جهود أبطال غوث بالعثور على المفقود ضويحي الدوسري وسيارته رحمه الله وهو ساجد لله".

بحمد الله وتوفيقه تكللت جهود أبطال غوث بالعثور على المفقود ضويحي الدوسري وسيارته رحمه الله وهو ساجدا لله تعالى عفر الله له وأسكنه فسيح جنانه وعزائنا لأهله وذويه ومحبيه pic.twitter.com/qj4SDvzKq4 — جمعية غوث للتوعية والإنقاذ (@GhawthSocietySA) July 19, 2020

وبينت جمعية غوث أنها تلقت بلاغًا عن مفقود بمنطقة شمال وادي الدواسر، يوم 18 يوليو/ تموز الجاري، وباشر حينها فريق غوث البحث.

وتفاعل نشطاء مع مقطع الفيديو متسائلين عن "الخبيئة" التي فعلها الدوسري أثناء حياته لينعم الله عليه بحسن الخاتمة، ويتوفاه الله وهو ساجد، داعين إلى تقديم المساعدة لأسرته.

https://twitter.com/alhutee/status/1285304027895468033?ref_src=twsrc%5Etfw

ولفت مغردون إلى اضطرار المتوفى للبحث عن قوته وقوت أسرته في الصحراء، ووجود كمية من الحطب في سيارته، مما يشير إلى حاجته الشديدة للمال، ووجوب مساعدته وغيره ممن تضطهرهم الحاجة إلى البحث في الصحراء القاحلة عن قوت يومهم.

ونشر آخرون بعد النصائح التي تساعد المنقذين على العثور على الأشخاص المفقودين في الصحراء بسهولة منها حرق إطارات السيارة حتى يلتفت المنقذون إلى الدخان الكثيف ويأتون للمكان.

#مفقود_وادي_الدواسر لماذا مات ؟ كيف مات ؟

اين مات ؟ على ماذا مات؟

اسئله جوابها مقطع الفيديو

مات من العوز والحاجه (انظر الى هيئة سيارته وحفنة الحطب التي يحملها)

مات بحثا عن لقمة العيش والتي بدت وكأنها صَعُبت عليه وفي صحراء قاحله موحدا وساجدا لله .. اسأل الله له المغفره والرحمه — ياسر البحيري (@YWB111) July 21, 2020

#مفقود_وادي_الدواسر

وين الشركات والمشاهير ورجال الاعمال الي قبل يومين اشغلونا بتبرعات وإعانات لطفلين يبيعون ردبول ومن وجوههم يبين عليهم ملامح النعمه في تمثيليه بطلها مشهور سناب

الان نريد دورهم في مساعدة عائلة هذا المتوفي الذي خرج يحتطب ليجد قوت يومه ومصروف اهل بيته — AbuNawaf⏱ (@mo6o6o) July 21, 2020

وش هي الخبيئة اللي بينه وبين الله اللي تجعل الله يقبضه إليه وهو ساجد يا الله حسن الخاتمة

#مفقود_وادي_الدواسر — عبدالعزيز الشهري (@AbuAzahAlshehri) July 20, 2020

#مفقود_وادي_الدواسر

اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد

سبحان الله ايش الخبيئه اللي عنده اللي تجعل الله ياخذ امانته وهو ساجد بين ايديه واللي سخر له الناس هذي تعرف قصته وتدعي له

جد دمعت عيني والله على حسن خاتمته..

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

ويعوضه بالجنه ان شاءالله .. — ﮼كـــبريــاء💛 (@Kbrya_x) July 20, 2020

يالله ما أعظمها من خاتمة … في موقف مهول وجزع يستذكر الله ويخر ساجداً له ، اللهم ارحمه واغفر له وارحمنا وأحسن خاتمتنا يارب العالمين. #مفقود_وادي_الدواسر pic.twitter.com/qEGTNk5J1U — ABDULAZIZ (@abdulaz1zz) July 20, 2020