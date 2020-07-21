تقرير: تركيا ترفض تصوير مسلسل لنتفليكس بسبب "الشذوذ الجنسي"

وقالت كاتبة السيناريو ايس يورنش إن مجموعة "نتفليكس" ألغت إنتاج المسلسل "إيف أونلي" في تركيا بعد عدم منح الحكومة الإذن اللازم للتصوير، على ما أعلنت كاتبة سيناريو العمل الثلاثاء.

وكانت يونش قالت الأحد لمجلة "ألتيازي فاسيكول" الثقافية الأحد إن السلطات المعنية "لم تمنح الإذن بتصوير المسلسل لأنه يصوّر شخصية مثلية وهذا الأمر يثير خوفا كبيرا على المستقبل".

ولفتت المجلة إلى أن "نتفليكس" رفضت الانصياع لطلب المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع في تركيا الاستغناء عن الشخصية الشاذة جنسيا من السيناريو، وآثرت إلغاء المشروع تماما بدل الخضوع للرقابة.

ولم تؤكد "نتفليكس" ولم تنف محاولات وجود محاولات رقابة على المسلسل الملغى.

وقالت منصة البث التدفقي في بيان "نبقى متمسكين بشدة بمشتركينا وبمجتمع المبدعين في تركيا".

ويأتي هذا في ظل تزايد التصريحات المناوئة للشذوذ الجنسي من مسؤولين ووسائل إعلام تركية.

ففي أبريل/نيسان، وصف رئيس مديرية الشؤون الدينية علي إرباش الشذوذ الجنسي بأنه مرض. كذلك وُجهت دعوات لمقاطعة شركة "ديكاتلون" الفرنسية للمنتجات الرياضية الشهر الماضي في تركيا بسبب نشرها رسائل دعم للشواذ جنسيا.

وتركيا من البلدان التي لا تجرّم قوانينها الشذوذ الجنسي، إلا أن مظاهر رفض الشذوذ منتشرة على نطاق واسع في البلاد.