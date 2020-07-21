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باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)

من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام
من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام
21/7/2020

وأظهرت بيانات، أمس الإثنين، أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وقالت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور".

وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

وأضافت "يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة جميعا قبل أن يتسنى لنا البدء في تطعيم أعداد كبيرة من الناس".

وأعلنت جامعة "أكسفورد" البريطانية أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها "المحتمل" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة.

وقالت الجامعة في بيان، إن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

ورغم النتائج الواعدة، فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى استمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تويتر: "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

وأعلنت الحكومة البريطانية اتفاقا لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد فيروس كورونا من تصنيع ائتلاف "بيونتيك/فايزر" الألماني الأمريكي ومختبرات "فالنيفا" الفرنسية.

وشمل الاتفاق 30 مليون جرعة للائتلاف الألماني الأمريكي و60 مليونا للمجموعة الفرنسية مع إمكان إضافة 40 مليون جرعة.

تأتي هذه الجرعات بالإضافة إلى اتفاق مع مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح تطوره جامعة أكسفورد ويصنف بين أكثر مشاريع اللقاحات الواعدة في العالم.

ويتخطى عدد هذه اللقاحات بفارق كبير عدد سكان بريطانيا البالغ 66 مليون نسمة، لكن لا يزال من غير المعلوم إذا ما كانت ستؤتي نتائج إيجابية، وإن كان، فما هو عدد الجرعات اللازمة لكل شخص بعينه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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