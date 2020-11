باحثة في أكسفورد: من الممكن طرح لقاح فيروس كورنا هذا العام (فيديو)

وأظهرت بيانات، أمس الإثنين، أن اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام.

وقالت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور".

وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

وأضافت "يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة جميعا قبل أن يتسنى لنا البدء في تطعيم أعداد كبيرة من الناس".

وأعلنت جامعة "أكسفورد" البريطانية أن الاختبارات المتواصلة على لقاحها "المحتمل" ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19، أظهرت أنه آمن ويدعم جهاز المناعة.

وقالت الجامعة في بيان، إن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

ورغم النتائج الواعدة، فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى استمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study. Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تويتر: "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary – but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 20, 2020