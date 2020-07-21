النهضة التونسية: هكذا تدعم مواقع مصرية وإماراتية عبير موسي

وأكد البحيري أن العملية هدفها إيهام الرأي العام بأن موسي هي البديل عن المؤسسات الشرعية والمنتخبة في تونس على غرار مجلس نواب الشعب، وأضاف المتحدث ذاته أن حجم حقد الإمارات ومصر وحفتر على تونس أصبح كبيرا جدا.

يا أحرار تونس إتحدوا كشفت فضيحة تصويت مواقع اماراتية ومصرية وشرق ليبية لعبير موسي في استطلاعات الرأي من أجل الايهام… Posted by ‎Noureddine BHIRI نور الدين البحيري‎ on Sunday, 19 July 2020

ونشر النائب عن إئتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي صور شاشة للمصوتين على أحد الاستفتاءات في فيسبوك تضمنت حسابات وهمية وأخرى مصرية وليبية.

يعرضك sondage مشاركين فيه 100 الف و عبير رابحة الغنوشي!! تدخل الى قائمة المصوتين تلقاهم من #ليبيا من #مصر و كلهم robots… Posted by ‎الكاتب عبد اللطيف علوي‎ on Sunday, 19 July 2020

وشهد مقر مجلس المستشارين وهو الغرفة العليا في البرلمان التونسي مناوشات بين نواب كتلة الدستوري الحر ونواب حركة النهضة الذين عارضوا تعطيل كتلة موسي لأشغال ندوة خاصة.

Posted by ‎فائزة بوهلال عمار‎ on Monday, 20 July 2020

استهداف التجربة الديمقراطية

كان رئيس مجلس نواب الشعب في تونس راشد الغنوشي قد دان أمس الإثنين، استهداف قوى (لم يسمها) للتجربة الديمقراطية الناشئة، من خلال تعطيل مؤسسات الدولة، وخاصة منها مجلس نواب الشعب.

?لا مجال لمزيد تعطيل ??????مؤسسة مجلس نواب الشعب? ❌الشعب ينتظر منا حلول وقوانين تدعم الشباب والمرأة والعاملين ومبادرات تنموية وتشغيلية❌ #طبق_القانون #يزي_من_الفوضى #النائب_مريم_بنبلقاسم Posted by ‎Mariem Ben Belgacem النائب مريم بنبلقاسم‎ on Monday, 20 July 2020

وشدد الغنوشي، على "ضرورة حماية مكاسب التونسيين في حقوقهم وحرياتهم الفردية والجماعية، وتصليب ديمقراطيتنا الناشئة وتمتينها، في مواجهة الأصوات والمشاريع التي تسعى إلى ترذيلها (تحقيرها) والنيل منها، أو الالتفاف عليها بخطاب شعبوي يبيع الأوهام".

وفي وقت سابق، الإثنين، عاين ممثلون عن النيابة التونسية، اعتصام نواب كتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا من أصل 217) بمقرّ مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وتنفذ كتلة الدستوري الحر برئاسة عبير موسي اعتصاما داخل البرلمان، منذ الجمعة الماضي، للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ويعتبر عدد من النواب أن ما تقوم به عبير موسي وكتلتها، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.

وطالما أعلنت موسي، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.

الرئيس يندد

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب

هذا ومن ناحية أخرى، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، إن تعطيل عمل مجلس نواب الشعب أمر "غير مقبول بأي مقياس من المقاييس"، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية، في ظل "تهاوي مؤسسات الدولة".

جاءت تصريحات الرئيس التونسي خلال استقباله، في قصر قرطاج رئيس البرلمان، الغنوشي، ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي.

وقال سعيد: "يحصل في كثير من المجالس النيابية أن تكون هناك مناكفات، يمكن أن تصل إلى حد العنف، ولكن أن تصل إلى مرحلة تعطيل مؤسسة دستورية، فهذا غير مقبول بأي مقياس من المقاييس."

وأضاف: "للأسف بالنسبة لمجلس نواب الشعب، وبالنسبة لعدد من دواليب الدولة الأخرى، فهي لا تسير سيرا طبيعيا".‎

وتابع: "مهمتي الأولى كما ينص على ذلك الدستور هو الحفاظ على الدولة وعلى سائر مؤسساتها، للحفاظ على دولتنا وعلى أبناء شعبنا وعلى إرادة الأغلبية".

ولوّح سعيد باستعمال ما يتيحه له القانون لمواجهة هذا الوضع، قائلا: "اليوم الوضع لا يمكن أن يتواصل على النحو المذكور، ولدينا من الإمكانيات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة التونسية، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوي مؤسسات الدولة".

واستطرد: "الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لديّ اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها، ولكن لا أريد اللجوء إليها في هذا الظرف بالذات، ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها هذه الكتلة، برئاسة عبير موسي، اعتصاما داخل البرلمان، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، نفذت اعتصاما مفتوحا على خلفية مناوشات كلامية مع كتلة حزب حركة "النهضة" (54 نائبا)، أكبر كتلة برلمانية.

ويعتبر نواب أن ما تقوم به عبير موسي يستهدف إرباك وتعطيل البرلمان والتشويش على عمله.