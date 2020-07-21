السعودية تعلن خطتها لموسم الحج في ظل كورونا.. ماذا سيحدث؟

جاء ذلك في اللقاء الإعلامي السنوي للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، لعرض خطة موسم حج هذا العام (1441/ 2020)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وتشمل أبرز بنود الخطة "تكثيف عمليات التعقيم والتطهير لتصل إلى 10 مرات يوميا (للمشاعر المقدسة)، وتجنيد 3500 عامل يعملون على تغطية 3 ورديات".

وتضم الخطة الاستثنائية تبديل كسوة الكعبة لهذا العام وفق إجراءات احترازية، لم يوضحها المصدر.

وسيتم العمل على "تعقيم المطاف والسعي وكامل المسجد الحرام، إضافة إلى تنظيمهم في الطواف والسعي بوضع المسافات الآمنة، وإدخال الحجاج على أفواج وبأعداد محدودة، مع تكثيف الكاميرات الحرارية على المداخل".

وستكون هذه الإجراءات هي الأولى من نوعها خلال شعيرة الحج، في ظل خشية المملكة من تداعيات تفشي كورونا عالميا.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة؛ حيث تبدأ مشاعر الحج، وهي الفريضة العظمى لدى المسلمين، ولكن في ظل أعداد محدودة من داخل المملكة، بحسب قرار سابق تفاديا لكورونا.

والإثنين، أعلنت السعودية، أن أول أيام شهر ذي الحجة، الأربعاء، وأن وقفة عرفات ستوافق 30 يوليو/ تموز الجاري، ويليه عيد الأضحى.

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود آحاد الآلاف" (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/ حزيران الماضي.

والعام الماضي، بلغ إجمالي الحجاج مليونين و489 ألفا و406؛ منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.