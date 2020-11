أمريكيات يشكلن حائط صد لحماية أبنائهن من اعتداء القوات الفدرالية (فيديو)

ووقفت عشرات من أمهات المتظاهرين أمام إحدى المحاكم الفدرالية بالمدينة وهتفن ضد القوات الفدرالية مُطالبين إياهم بالتوقف عن الاعتداءات والامتناع عن إطلاق قنابل الغاز المُسيل للدموع أو غاز الفلفل أو غيرها من الأسلحة التي يستخدمونها لتفريق المتظاهرين.

Sunday Evening downtown Portland pic.twitter.com/WOab47AQls — Michael Galimanis (@Cougphotog) July 20, 2020

وارتدى العديد منهن الخوذات المخصصة للدراجات لحماية رؤوسهن، كما وحّد الكثير منهن لون ملابسهن وارتدين ملابس بيضاء أو صفراء اللون، وحملهن بعض اللافتات كُتب عليها "أمهات غاضبات" و "أمهات غاضبات يدعمن حياة السود مهمة".

وبقيت الأمهات بقين لساعات عدة في وقفتهن الاحتجاجية حتى قامت القوات الفيدرالية وقوات الشرطة بإطلاق القنابل المُسيلة للدموع لتفريقهن وإبعادهن عن مقر المحكمة.

Moms Against Police Brutality are back & in full force! Last night’s tear gas has only multiplied their numbers. They’re protesting against police violence in Portland & for #BlackLivesMatter #PDXprotests #PortlandProtest pic.twitter.com/aLfrszDnHp — Jules Boykoff (@JulesBoykoff) July 20, 2020

الجدير بالذكر أن الضباط الفدرالين، الذين أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بنشرهم في بورتلاند منذ الأسبوع الماضي، أدوا إلى تصعيد التوتر في المدينة بعد أن قال المحتجون إن الضباط ينتهكون حقوقهم المدنية من خلال التجوال في الشوارع في عربات غير مميزة واحتجاز أشخاص دون سبب.

ومدينة بورتلاند تتظاهر منذ أكثر من50 يوماً للمطالبة بحل جهاز الشرطة بالمدينة، واستمرت الاحتجاجات رغم إرسال قوات إنفاذ القانون من القوات الفيدرالية، وتصاعدت الأحداث أخيراً بعد احتراق قسم شرطة المدينة.

ويأتي ذلك على خلفية المظاهرات المُنددة بالعنصرية والمُطالبة بحل أجهزة الشرطة، التي اندلعت في كثير من المدن الأمريكية وحول العالم بعد مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي "جورج فلويد" أواخر شهر مايو أيار الماضي، بعد أن جثا شرطي أمريكي برجله على عنقه لما يقارب تسع دقائق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ومازالت المظاهرات مستمرة في مدن أمريكية عدة حيث ترفع شعارات منددة بالعنصرية ضد السود، ويتخللها بعض المواجهات أحيانا بين قوات الشرطة والمتظاهرين.

Here comes *a lot* some sort of gas (which type I can’t tell yet). Flash grenades. “Snap Crackle Pop” one activist said as they dashed by #PortlandProtest #PDXprotest pic.twitter.com/aKNWc22wPc — Jules Boykoff (@JulesBoykoff) July 20, 2020