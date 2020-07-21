ألمانيا تهاجم تركيا.. ما القصة؟

وقال هايكو ماس خلال زيارة للعاصمة اليونانية أثينا "بخصوص التنقيب التركي في شرق المتوسط، لدينا موقف واضح جدا… يجب احترام القانون الدولي. لذا فإن إحراز تقدم في علاقات الاتحاد الأوربي بتركيا سيكون ممكنا فقط إذا أوقفت أنقرة الاستفزازات في شرق المتوسط".

وتابع أنّ التنقيب التركيّ قبالة سواحل قبرص يجب أن يتوقف.

إلا أن الوزير الألماني أكد على "أهمية" الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع تركيا، البلد "المهم استراتيجيا" فيما يتعلق بحلف الأطلسي وقضايا الهجرة.

وتضع ألمانيا، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي في 1 يوليو/تموز، الهجرة في رأس أولوياتها.

وقال ماس "نريد ردا أوربيا موحدا في قضية الهجرة".

وأعرب الاتحاد الأوربي عن عدم رضاه عما يعتبره تنقيبا تركيا "غير قانوني" عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.

وتطالب بعض الأوساط الأوربية بـ"معاقبة" تركيا بسبب بعض أو كل الخلافات مع دول أوربية، إلا أن وزير خارجية الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، الذي سافر لتركيا هذا الأسبوع ليجري مباحثات مع وزراء أتراك، شدد على الحاجة إلى نزع فتيل التوتر عبر الحوار.

وتتهم تركيا، التي تستضيف ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، الاتحاد الأوربي بعدم الوفاء بجميع التزاماته بموجب اتفاق توصل إليه الطرفان في عام 2016 لمكافحة تهريب المهاجرين.

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الحدود مع اليونان، ما تسبب بتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين على الحدود بين البلدين.