البث الحي
سياسة

ألمانيا ترد على قرار مصر بإرسال قوات إلى ليبيا

السيسي زار قبل شهر قاعدة سيدي براني على حدود مصر مع ليبيا
السيسي زار قبل شهر قاعدة سيدي براني على حدود مصر مع ليبيا
21/7/2020

وقال ماس لدى زيارته العاصمة اليونانية أثينا إنه "لا يمكن الترحيب بأي قرارات لصالح القيام بعمليات عسكرية، وإنما هي تنطوي دائما على خطر الإسهام في التصعيد"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ووافق مجلس النواب المصري أمس الإثنين، بإجماع آراء النواب الحاضرين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد "أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية".

وأكد المجلس أن "الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات".

السيسي خلال لقاءه مع بعض شيوخ القبائل الليبية

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد شدد الشهر الماضي، بحضور ممثلي قبائل ليبية، على أن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية في ليبيا بات تتوافر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة (حق الدفاع عن النفس) أو بناء على "السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهو مجلس النواب"، على حد وصف السيسي.

وحققت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات مكنتها من طرد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر من المنطقة الغربية، وتتأهب لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)