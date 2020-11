"أعصاب من فولاذ".. صمود عجيب لـ 3 فتيات أمام دب في غابة (فيديو)

ورصدت لقطات متداولة صدمة وذهول الفتيات، بعدما اقترب الدبُ منهن وتفحصهن واقفا على رجليه الخلفيتين، غير أن وقوفهن بلا حركة جعل الدب غير مؤذ على الإطلاق ربما لأنه شعر بأنهن لسن خطرا عليه.

وبالرغم من خوفهن الشديد من الدب، إلا أن إحدى الفتيات قامت بالتقاط صورة شخصية (سيلفي) معه.

وفي نهاية المطاف، ذهب الدب "المتطفل" إلى حال سبيله بعد أن اقترب من الفتيات كثيرا ولمسهن أيضا.

وقد أظهر كثير من المغردين إعجابهم بثبات الفتيات الانفعالي وصمودهن دون أدنى إشارة تنم عن خوفهن الداخلي.

واعتبر الناشطون أن تصرف الفتيات هو الطريقة الصحيحة لتفادي مهاجمة الدب.

Mexico: Woman takes selfie with bear hiking trail.

The black bear approached the group of hikers then sniffed and nudged one of them, who managed to take a selfie while remaining calm.

— SkyNews (@SkyNews) July 20, 2020