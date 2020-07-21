البث الحي
سياسة|المكسيك

"أعصاب من فولاذ".. صمود عجيب لـ 3 فتيات أمام دب في غابة (فيديو)

21/7/2020

ورصدت لقطات متداولة صدمة وذهول الفتيات، بعدما اقترب الدبُ  منهن وتفحصهن  واقفا على رجليه الخلفيتين، غير أن وقوفهن بلا حركة جعل الدب غير مؤذ على الإطلاق ربما لأنه شعر بأنهن لسن خطرا عليه.

وبالرغم من خوفهن الشديد من الدب، إلا أن إحدى الفتيات قامت بالتقاط صورة شخصية (سيلفي) معه.

وفي نهاية المطاف، ذهب الدب "المتطفل" إلى حال سبيله بعد أن اقترب من الفتيات كثيرا ولمسهن أيضا.

وقد أظهر كثير من المغردين إعجابهم بثبات الفتيات الانفعالي وصمودهن دون أدنى إشارة تنم عن خوفهن الداخلي.

واعتبر الناشطون أن تصرف الفتيات هو الطريقة الصحيحة لتفادي مهاجمة الدب.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
المزيد من سياسة

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)

الشرطة البريطانية تحقق مع أطفال لصلتهم بـ"التطرف"

(غيتي)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

السعودية توقف قاضيين عن العمل بسبب تطبيق الشريعة.. ما القصة؟

وزارة العدل السعودية (موافع التواصل)