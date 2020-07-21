"أعصاب من فولاذ".. صمود عجيب لـ 3 فتيات أمام دب في غابة (فيديو)

ورصدت لقطات متداولة صدمة وذهول الفتيات، بعدما اقترب الدبُ منهن وتفحصهن واقفا على رجليه الخلفيتين، غير أن وقوفهن بلا حركة جعل الدب غير مؤذ على الإطلاق ربما لأنه شعر بأنهن لسن خطرا عليه.

— Que haces si te pasa ésto.? 🤔🤯 pic.twitter.com/ozZAkZ3mLq — ☛ 𝙈𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙤𝙨 𝙑𝙞𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 ☛ (@momentoviral) July 19, 2020

وبالرغم من خوفهن الشديد من الدب، إلا أن إحدى الفتيات قامت بالتقاط صورة شخصية (سيلفي) معه.

وفي نهاية المطاف، ذهب الدب "المتطفل" إلى حال سبيله بعد أن اقترب من الفتيات كثيرا ولمسهن أيضا.

وقد أظهر كثير من المغردين إعجابهم بثبات الفتيات الانفعالي وصمودهن دون أدنى إشارة تنم عن خوفهن الداخلي.

واعتبر الناشطون أن تصرف الفتيات هو الطريقة الصحيحة لتفادي مهاجمة الدب.