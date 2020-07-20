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سياسة|أذربيجان

وزير الدفاع التركي: أنقرة وجيشها سيواصلان دعم أذربيجان ضد أرمينيا

وزير الدفاع التركي خلوصي آكار(يمين) وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف(وسط) ونائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف(يسار))
وزير الدفاع التركي خلوصي آكار(يمين) وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف(وسط) ونائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف(يسار))
20/7/2020

جاءت تصريحات أكار خلال لقاء، الإثنين، مع نائب وزير الدفاع الأذري رامز طاهروف، وقائد جيش جمهورية ناخجوان ذاتية الحكم كرم مصطفايف، في العاصمة التركية أنقرة.

وشارك في اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، ونائب وزير الدفاع محسن درة.

وقال وزير الدفاع التركي: "كما كنا في السابق نقف مع إخواننا الأذريين في التصدي لكافة أنواع الاعتداءات، سنواصل ذلك مستقبلا".

وأشار إلى أن تركيا وقواتها المسلحة ستقوم بما ينبغي القيام به، كما كان حالها على الدوام.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، تصاعد التوتر مجددا، بين أذربيجان وأرمينيا، عقب إعلان وزارة الدفاع الأذرية، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة "توفوز" الحدودية.

وأكدت وزارة دفاع أذربيجان أنها ردت بالمثل على النيران الأرمينية، وأوقعت خسائر في صفوفها وأجبرتها على التراجع.

وتسيطر أرمينيا منذ عام 1992 على نحو 20 بالمئة من الأراضي الأذرية التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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