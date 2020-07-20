"مقبض الباب الذكي".. جهاز يقلل فرص انتقال كورونا عبر اللمس (فيديو)

ويسمى الجهاز "مقبض الباب الذكي" ويستخدم تقنيات لإزالة العديد من الفيروسات من بينها فيروس كورونا بحيث يوفر نظاما آليا للتعقيم لا يسمح باتشار العدوى.

ويوضع الجهاز على مقبض الأبواب ويعمل بعد ذلك على تطهير نفسه آليا بالأشعة البنفسجية بعد لمسه من قبل الأشخاص وهكذا يقلل الجهاز فرص انتقال الفيروس باللمس.

İzmir’in Bayraklı ilçesindeki 4 eğitimci, UV-C teknolojisini kullanıp Covid-19 gibi birçok virüsü yok ederek… Posted by Demirören Haber Ajansı on Sunday, 19 July 2020

ووفق وزارة الصحة التركية، سجلت تركيا 1494 حالة شفاء من فيروس كورونا يوم أمس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 157 ألفا و516.

ووصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 185 ألفا و245، إثر تسجيل ألف و214 إصابة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وشهدت البلاد 23 حالة وفاة بفيروس كورونا، لتبلغ الحصيلة 4 آلاف و905.

وارتفع العدد الكلي لاختبارات الكشف عن الفيروس إلى مليونين و863 ألفا و632، بعد إجراء 41 ألفا و316 اختبارا جديدا.

وبحسب المعطيات بلغ عدد المصابين في العناية المركزة 769، وعدد الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي 310.