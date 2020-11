مصر .. هدم مقابر تاريخية تعود لعصر المماليك من أجل شق طريق (فيديو)

وتضم المنطقة العديد من المقابر التاريخية والآثار الإسلامية التي يعود تاريخها لنحو خمسة قرون، ويتم حاليا هدمها من قبل السلطات المصرية بدعوى تطوير المنطقة وإنشاء ما يعرف بـ"محور الفردوس".

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر هدم مقابر المماليك والمعروفة أيضا باسم "مقابر الغفير" والمصنفة كتراث عالمي من قبل منظمة اليونسكو.

وقال ناشطون إن هدم مقابر الغفير يعد جريمة بحق التراث المصري والمعماري وتعدٍ على ملكية ورثة المقابر.

واستنكر البعض سبب الهدم وهو ضمن خطة تطوير العاصمة المصرية القاهرة، وبناء محور الفردوس، ضمن التخطيط العمراني القائم الآن.

وقال مغردون إن الدولة أخطرت الملاك بالهدم ليفاجأوا بالتنفيذ قبل محاولات التوصل إلى حلول أو الاستماع لهم.

البعض أكد استحالة هدم المنطقة الأثرية وقال إن الهدم لن يطال المناطق القديمة والتي تعود لعصر المماليك والملكية في مصر.

ويرى ناشطون إن هدم الآثار الإسلامية من أجل إقامة محور أو طريق يعني هدم حضارة معمارية من أجل القبح، ووصفوا ذلك بأنه "هدم مقصود للهوية".

احنا لينا مدافن في الغفير وارثنينها عن جدودنا مبعوتلنا من مستشار رئيس الجمهورية عايزين ياخدوا مننا المدافن و يطلعوا ميتينا حرفيا عشان يعملوا محور الفردوس و عايزين رد في 48 ساعة، حسبي الله و نعم الوكيل انا معنديش كلام اقوله pic.twitter.com/cPTWPtc8hV — 🦹 (@Morocropolis) June 25, 2020

فيما ذكّر آخرون بالترميم الذي حدث سابقا للمعابد اليهودية في مصر، بالإضافة إلى إعطاء تراخيص بناء كنائس جديدة، بينما يتم هدم عشرات المساجد بدعوى مخالفتها وإقامتها على أراضي الدولة، والآن يتم الشروع في هدم آثار إسلامية لا تعوَّض.

كلمتين وبس

تم ترميم وتحديث كل المعابد اليهودية فى مصر وتم بناء وترميم واعطاء تراخيص لبناء كنائس جديدة وتصحيح اوضاع اكثر

من700كنيسة فى مصر وتم هدم عشرات المساجد ومئات الزوايا واغلاق الاف المعاهد الاسلامية والان جبانة المماليك اثر اسلامى من500سنة سيهدموها..العسكر يحقدون على الاسلام — حسن عبدالرحمن (@ha5153422) July 20, 2020

ويأتي هذ الهدم في إطار ما يعرف بخطة الدولة لتطوير العشوائيات، حيث شرعت السلطات المصرية في هدم الكثير من المنازل في محافظات مصرية عدة بدعوى بنائها بدون ترخيص أو تعديها على الملك العام.

يبدو أن بجملة العبث الحاصل في مصر فيه مشروع لتطوير القاهرة الفاطمية يتضمن هدم مبان تاريخية واثرية. القاهرة الفاطمية هي اجمل حاجة في القاهرة كلها، واكيد اهم وأجمل من العاصمة الجديدة. حد يوقف اللي بيحصل دة.. — Omar Said (@omarsaid_) July 19, 2020

When they value neither the living, nor the dead. When they believe that progress can exist without history. https://t.co/vgmdoZkgVg — Moritz Mihatsch (@moritzmihatsch) July 19, 2020

This is a crime! I had the luck of working in this amazing place for over 6 years and discover its stratified history and complex functioning. It is a treasure for Egyptians and for humanity all! #SavetheCityoftheDead #Cairoheritage https://t.co/1O0uQ6q6PL — costanza la mantia (@cox_tweety) July 19, 2020

A state that acts systematically as a destructive force to all beauty, nature, history and future. https://t.co/qduQM3c6nH — Elle (@ElleDeEmme) July 19, 2020

الحكومه بتهدم أجزاء من مقابر الغفير فى قرافة المماليك العتيقه عشان هيتعمل مكانها محور "الفردوس" والناس اللى عندها مقابر هناك غضبانه جداً :/ pic.twitter.com/xwQeo8ayWP — … (@Ronnaa56) July 19, 2020