لأن الحب أعمى.. سيدة أعمال تغسل الصحون بمستشفى يعالج زوجها

ولأن الوحدة أيضا تقتل، لجأت ميري شانون دانييل، وهي مديرة تنفيذية بإحدى الشركات الصغرى، إلى العمل في غسل الأطباق، حتى يتسنى لها البقاء إلى جانب زوجها ستيف دانييل، بعدما مُنعت الزيارات بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت شانون تدوينة عبر حسابها في فيسبوك تقول فيها "تمكنت من احتضان زوجي اليوم بعد 114 يوما من الفراق، وغسلت كثيرا من الصحون أيضا، عندما تتوفر الإرادة يتوفر الطريق! أحبك يا ستيف!".

وفي تدوينة سابقة لها اشتكت شانون من أنها لا تستطيع رؤية زوجها إلا عبر النافذة الزجاجية، وأن زوجها يبكي لفراقها، وأضافت أنها ستواصل منشادتها لحاكم ولاية فلوريدا كل يوم كي تتوصل لحل يسمح لها برؤية زوجها في المستشفى.

ورحب حساب مستشفى "دييروود" بماري دانييل في تدوينة وقال إنها إضافة جديدة لفريقه كغسّالة صحون، في حل مبدع منها لعدم تمكنها من زيارة زوجها ستيف، المقيم هناك بسبب قيود كوفيد-19.

وقالت كيلي ويذرو، المديرة التنفيذية للمستشفى "أصبحت ماري جزءًا من عائلة دييروود منذ انتقال زوجها، ستيف، إلينا، لكننا فخورون لاستقبالها في فريقنا الآن، تم وضع قيود على الزائرين في المؤسسات الصحية داخل ولايتنا كإجراء أمان يهدف إلى حماية المرضى الأكثر عرضة للخطر".

وأضافت "ولكن كان الأمر صعبًا على العائلات والمرضى المقيمين لدينا على حد سواء، لذلك شعرنا أن الحلول الإبداعية ضرورية، خاصة في حالة ماري وستيف. يسعدنا أن نعلن أن ماري شرعت في بداية رائعة ودور جديد لها، ونحن متحمسون لرؤية التغييرات الإيجابية في سلوك ستيف أيضًا".

وسجلت ولاية فلوريدا ما يزيد عن 12 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10 آلاف إصابة جديدة.

ويواصل فيروس كورونا انتشاره بشراسة في عموم الولايات الأمريكية حيث بلغت عدد الإصابات إلى الآن ما يقارب 4 ملايين إصابة، تعافى منهم مليون و800 ألف شخص، بينما توفي ما يزيد على 143 ألف شخص منذ ظهور الوباء وحتى الآن.