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سياسة|مصر

فيديو كارثي لمصريين يضطرون لعبور المياه عبر جسر آيل للسقوط

عبور أطفال على جسر خشبي آيل للسقوط في إحدى قرى مصر
عبور أطفال على جسر خشبي آيل للسقوط في إحدى قرى مصر
20/7/2020

وشارك مواطنون عبر صفحات محلية مصرية، مقطع فيديو لأطفال وهم يعبرون الجسر الخشبي بحرص وتخوف شديد من انهياره في أي لحظة، وسقوطهم في المياه.

وقال مصور الفيديو "عاوزين كوبري ينفع لبني آدمين".

وأضاف المواطن موجها حديثه إلى وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، إن الأهالي يطالبون المسؤولين منذ أكثر من عشرين عاما بإنشاء جسر حديدي كي يكون آمنا لعبور الأهالي وكبار السن والأطفال، وذلك لأن الجسر الخشبي قديم ومتكسر وآيل للسقوط في أية لحظة.

واشتكى المواطن تجاهل المسؤولين لمطلبهم قائلا "ولا صوتنا مسموع ولا حد سائل فينا خالص" مطالبا وزير الري المصري بسرعة إنشاء جسر حديدي لعبور المشاة بعرض الترعة الممتدة لعدد من الأمتار ليست بالقليلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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