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سياسة

غاب شرطي المرور.. لاجئ سوري ينظم حركة سير شارع مزدحم بتركيا (فيديو)

المواطن السوري ينظم المرور
المواطن السوري ينظم المرور
20/7/2020

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سائقي المركبات اتبعوا التعليمات كما لو كان أمامهم شرطة المرور، وبفضله عادت حركة المرور إلى طبيعتها في وقت قصير.

السوريون في تركيا

زاد عدد السوريين في تركيا من 14 ألفا و237 في 2011 إلى 3.6 مليون في 2019، من إجمالي 4.9 مليون أجنبي.

ويوجد 547 ألف سوريا مسجلون في إسطنبول.

ومنذ بداية الأزمة السورية، ولد 434 ألف طفل سوري في تركيا حتى عام 2019.

ويوجد في تركيا 20 ألف و701 سوري يدرسون حاليا في الجامعات التركية وعلى مستوى المدارس.

زاد العدد من 230 ألف تلميذ سوري في المدارس التركية في 2015 إلى 643 الف في 2019 من إجمالي حوالي مليون سوري في سن الدراسة، موجودين بتركيا.

منذ 2016، وفي إطار المناطق المؤمنة في تركيا، والممتدة على مساحة 4 آلاف كيلومتر مربع، ضمن نطاق عملية "درع الفرات" ثم عملية " غصن الزيتون"، شمالي سوريا، عاد 337 ألف و729 سوريا طواعية إلى بلادهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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