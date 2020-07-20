غاب شرطي المرور.. لاجئ سوري ينظم حركة سير شارع مزدحم بتركيا (فيديو)

وقالت وسائل إعلام محلية، إن سائقي المركبات اتبعوا التعليمات كما لو كان أمامهم شرطة المرور، وبفضله عادت حركة المرور إلى طبيعتها في وقت قصير.

السوريون في تركيا

زاد عدد السوريين في تركيا من 14 ألفا و237 في 2011 إلى 3.6 مليون في 2019، من إجمالي 4.9 مليون أجنبي.

ويوجد 547 ألف سوريا مسجلون في إسطنبول.

ومنذ بداية الأزمة السورية، ولد 434 ألف طفل سوري في تركيا حتى عام 2019.