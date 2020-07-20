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سياسة|السعودية

عبد الله العودة يستعيد تفاصيل لقاء جمع بين والده والملك سلمان.. لماذا؟

الداعية السعودي سلمان العودة
الداعية السعودي سلمان العودة
20/7/2020

وقال نجل العودة "إذا كان التواصل مع والدي سلمان العودة والاتصال به أمر مريب.. فلنبدأ من هنا، مرفقًا خبرًا من موقع سعودي يبين إرسال الملك سلمان برقية عزاء ومواساة لوالده عقب وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته".

كما نشر مقطع فيديو للعودة وهو يتحدث عن تفاصيل لقاء مع الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض، وما كتبه من أفكار ونصائح له، وتلقاها الأمير حينها وأثنى عليها.

وأضاف عبد الله في تغريدة أخرى عن الملك سلمان "وكان على رأس الأمراء الذين يتواصلون مع والدي سلمان العودة ويطلبون النصيحة الأمير سلمان الذي أصبح ملكا، وطلب رؤية الوالد للإصلاح منذ 2010، وقال لوالدي بالحرف الواحد: إذا أصبحت يومًا مسؤولًا (يعني أصلحت ملكًا) فسيكون هذا جزءًا من مشروعي"، مرفقا تغريدته بفيديو لوالده يحكي فيه هذا الأمر.

ونقل عبد الله العودة خبراً آخر يبين أن الأمير محمد بن سلمان التقى الداعية 3 مرات على الأقل قبل أن يصبح ولياً للعهد، وكان يبدو متحمساً لأفكاره العودة عن التغيير في السعودية.

واعتقلت السلطات الشيخ العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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