عبد الله العودة يستعيد تفاصيل لقاء جمع بين والده والملك سلمان.. لماذا؟

وقال نجل العودة "إذا كان التواصل مع والدي سلمان العودة والاتصال به أمر مريب.. فلنبدأ من هنا، مرفقًا خبرًا من موقع سعودي يبين إرسال الملك سلمان برقية عزاء ومواساة لوالده عقب وفاة زوجته وابنه وإحدى قريباته".

إذا كان التواصل مع والدي #سلمان_العودة والاتصال به أمر مريب..

فلنبدأ من هنا: pic.twitter.com/NKl3Ql9iu6 — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 19, 2020

كما نشر مقطع فيديو للعودة وهو يتحدث عن تفاصيل لقاء مع الملك سلمان حين كان أميرًا للرياض، وما كتبه من أفكار ونصائح له، وتلقاها الأمير حينها وأثنى عليها.

ثم هنا.. ولي العهد الحالي يطلب مشورة الوالد #سلمان_العودة ورؤيته للإصلاح، ويعطيه الأمان والثقة منذ عام ٢٠١٢م في زيارات متكررة.. pic.twitter.com/54UYbPo1iA — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 19, 2020

وأضاف عبد الله في تغريدة أخرى عن الملك سلمان "وكان على رأس الأمراء الذين يتواصلون مع والدي سلمان العودة ويطلبون النصيحة الأمير سلمان الذي أصبح ملكا، وطلب رؤية الوالد للإصلاح منذ 2010، وقال لوالدي بالحرف الواحد: إذا أصبحت يومًا مسؤولًا (يعني أصلحت ملكًا) فسيكون هذا جزءًا من مشروعي"، مرفقا تغريدته بفيديو لوالده يحكي فيه هذا الأمر.

وكان على رأس الأمراء الذين يتواصلون مع والدي #سلمان_العودة ويطلبون النصيحة الأمير سلمان الذي أصبح ملكا، وطلب رؤية الوالد للإصلاح منذ ٢٠١٠م، وقال لوالدي بالحرف الواحد "إذا أصبحت يوماً مسؤولا [يعني أصلحت ملكاً] فسيكون هذا جزءاً من مشروعي.." فإذا كان الأخذ بنصيحة الوالد جريمة…! pic.twitter.com/1VBDevyHWN — د. عبدالله العودة (@aalodah) July 19, 2020

ونقل عبد الله العودة خبراً آخر يبين أن الأمير محمد بن سلمان التقى الداعية 3 مرات على الأقل قبل أن يصبح ولياً للعهد، وكان يبدو متحمساً لأفكاره العودة عن التغيير في السعودية.

واعتقلت السلطات الشيخ العودة يوم 10 سبتمبر/أيلول 2017 ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من العلماء والناشطين البارزين في البلاد، وسط مطالب من شخصيات بارزة ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.