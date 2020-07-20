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سياسة

سفينة "الفاتح" التركية تبدأ أول عملية تنقيب لها في البحر الأسود

سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً
سفينة "فاتح" من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229، وعرضها 36 متراً
20/7/2020

وأضاف دونميز على تويتر أن السفينة بدأت التنقيب في المنطقة تونا-1. ووفقا لبيانات رفينيتيف أيكون، رُصدت السفينة الفاتح على بعد حوالي 100 ميل بحري شمالي منطقة زونجولداك التركية المطلة على البحر الأسود.

وقال دونماز في تغريدته، إن السفينة بدأت أعمال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في البحر الأسود، آخذةً وراءها دعوات ودعم الشعب التركي.

وأضاف دونماز أن تركيا لن تترك شبرا في مياهها الإقليمية دون تنقيب، وذلك بهدف تحقيق استقلاليتها في مجال الطاقة.

وتابع في هذا السياق قائلا: "إن كانت الثروات موجودة فحتما سنجدها عبر التنقيب".

وزير الطاقة التركي فاتح دونميز

 

وفي وقت سابق، نقبت السفينة الفاتح في شرق البحر المتوسط. وتواصل سفينة الحفر التركية الأخرى ياووز عمليات تنقيب حول جزيرة قبرص.

ومن المتوقع أن تبدأ سفينة حفر ثالثة اشترتها تركيا العمل هذا العام.

أنقرة على خلاف مع دول الاتحاد الأوربي، وخاصة قبرص واليونان، بخصوص ملكية الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، واكتشفت حكومة قبرص الرومية الغاز البحري في 2011.

وتقول تركيا، التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع حكومة قبرص الرومية، إن بعض المناطق التي تُجري فيها نيقوسيا عملياتها هي إما ضمن الجرف القاري التركي أو في مناطق لدولة القبارصة الأتراك حقوق في أي اكتشافات بها.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يودع سفينة الفاتح

 

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد شارك في 29 مايو/ آيار الماضي في مراسم انطلاق سفينة التنقيب "فاتح"، متوجهة إلى ولاية طرابزون في البحر الأسود لإجراء أول أعمال التنقيب.

وحيّا أردوغان طاقم السفينة بالتلويح بيده، قائلاً: "ليحل الخير على رحلتكم إلى البحر الأسود، ونسأل الله تعالى أنّ ينزل البركة على أعمال التنقيب، رحلة موفقة. ليحفظكم الله من كل مكروه".

وتعد سفينة "فاتح"، من أبرز سفن التنقيب التركية، ويبلغ طولها 229متراً، وعرضها 36 ، كان أول إبحار لها عام 2011 بعد صناعتها في كوريا الجنوبية، وتتمتع بتكنولوجيا الجيل السادس، بإمكانها إجراء عمليات تنقيب حتى عمق 12 ألف و200 متر وفي الأعماق ذات الضغط المرتفع.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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