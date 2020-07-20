البث الحي
سياسة|السعودية

دخول الملك سلمان المستشفى يؤجل زيارة الكاظمي للرياض

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
20/7/2020

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة عبر تويتر، إن المملكة "تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه".

وتابع "احتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

ويأتي هذا الإعلان عقب ساعات من إعلان الديوان الملكي السعودي دخول عاهل البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

من جهته، أكد مكتب الكاظمي، تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم إلى الرياض إلى موعد آخر يتفق عليه الجانبان.

وقال المكتب في بيان إن "الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها الى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات".

وبيّن مكتب الكاظمي أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا".

وكان من المقرر أن يجري الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية وإيران، يبحث خلالهما الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية، بحسب بيان للخارجية العراقية مساء الأحد.

وفجر الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي٬ أن عاهل البلاد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لأجراء فحوصات طبية، جراء وجود التهاب في المرارة.

ولم يذكر البيان الملكي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملك سلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية سعودية، بوصول وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي، إلى العاصمة الرياض الأحد، بهدف التحضير لأول زيارة يجريها الكاظمي خارج بلاده منذ تولي منصبه في مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السويد.. القضاء يلغي قرار حظر الحجاب في المدارس

مظاهرة احتجاج في كوبنهاغن مع بدء تطبيق حظر الحجاب-1 أغسطس (رويترز أرشيفية)

بايدن يختار كبار مسؤوليه على الرغم من رفض ترمب الإقرار بالهزيمة

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

إسرائيل تحتفي بزيارة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني

وفد حكومي إسرائيلي يوقع اتفاقية مع مسؤولين بحرينيين في المنامة (رويترز)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

سيناتور أمريكي: زوكربيرغ أقر بتتبع فيسبوك لمستخدميه عبر أداة سرية

المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرغ