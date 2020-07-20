دخول الملك سلمان المستشفى يؤجل زيارة الكاظمي للرياض

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في تغريدة عبر تويتر، إن المملكة "تقدر اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه".

وتابع "احتفاءً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج الملك سلمان من المستشفى".

تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاءاً بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) July 20, 2020

ويأتي هذا الإعلان عقب ساعات من إعلان الديوان الملكي السعودي دخول عاهل البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

من جهته، أكد مكتب الكاظمي، تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم إلى الرياض إلى موعد آخر يتفق عليه الجانبان.

وقال المكتب في بيان إن "الكاظمي تلقى بتضامن وتفاعل أخوي نبأ تعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى وعكة صحية طارئة دخل على إثرها الى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات".

وبيّن مكتب الكاظمي أنه "مع وجود موعد مسبق لزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى السعودية، تقرر تأجيل الزيارة إلى أقرب موعد ممكن يتفق عليه الجانبان".

وقال الكاظمي في تغريدة على تويتر "أتطلع إلى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي أقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا".

اتطلع الى خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى بكامل الصحة والعافية وفي اقرب وقت، كي تتسنى لي زيارة المملكة العربية السعودية والاطمئنان عليه شخصيا.

علاقات العراق والمملكة راسخة و ترتكز الى الايمان بالمصالح الاستراتيجية المشتركة، وانا متفائل بمستقبلها. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 20, 2020

وكان من المقرر أن يجري الكاظمي زيارتين رسميتين إلى السعودية وإيران، يبحث خلالهما الملفات الاقتصادية والعلاقات الثنائية، بحسب بيان للخارجية العراقية مساء الأحد.

وفجر الإثنين، أعلن الديوان الملكي السعودي٬ أن عاهل البلاد دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، لأجراء فحوصات طبية، جراء وجود التهاب في المرارة.

ولم يذكر البيان الملكي تفاصيل بشأن الحالة الصحية للملك سلمان.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية سعودية، بوصول وفد عراقي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية والنفط علي عبد الأمير علاوي، إلى العاصمة الرياض الأحد، بهدف التحضير لأول زيارة يجريها الكاظمي خارج بلاده منذ تولي منصبه في مايو/أيار الماضي.