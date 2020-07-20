جامعة أكسفورد.. نتائج واعدة للقاح كورونا "المحتمل"

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study.

Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ — University of Oxford (@UniofOxford) July 20, 2020

ورغم النتائج الواعدة،فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى استمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تويتر: "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary – but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 20, 2020

وأعلنت الحكومة البريطانية الإثنين اتفاقا لإنتاج 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير ضد فيروس كورونا من تصنيع ائتلاف "بيونتيك/فايزر" الألماني الأمريكي ومختبرات "فالنيفا" الفرنسية.

وشمل الاتفاق 30 مليون جرعة للائتلاف الألماني الأمريكي و60 مليونا للمجموعة الفرنسية مع إمكان إضافة 40 مليون جرعة.

تأتي هذه الجرعات بالإضافة إلى اتفاق مع مجموعة "أسترازينيكا" البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح تطوره جامعة أكسفورد ويصنف بين أكثر مشاريع اللقاحات الواعدة في العالم.

ويتخطى عدد هذه اللقاحات بفارق كبير عدد سكان بريطانيا البالغ 66 مليون نسمة، لكن لا يزال من غير المعلوم إذا ما كانت ستؤتي نتائج إيجابية، وإن كان، فما هو عدد الجرعات اللازمة لتلقيح الشخص عينه.