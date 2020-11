جامعة أكسفورد.. نتائج واعدة للقاح كورونا "المحتمل"

وقالت الجامعة في بيان، الإثنين، إن التجارب السريرية، التي شملت نحو 1077 شخصا، أظهرت أن اللقاح المفترض، أنتج أجساما مضادة قادرة على محاربة الفيروس.

Oxford’s Covid-19 vaccine produces a good immune response, reveals new study. Teams at @VaccineTrials and @OxfordVacGroup have found there were no safety concerns, and the vaccine stimulated strong immune responses: https://t.co/krqRzXMh7B pic.twitter.com/Svd3MhCXWZ

ورغم النتائج الواعدة،فإن الجامعة أكدت أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان اللقاح المحتمل يوفر حماية للجسم بكل معنى الكلمة.

وأشارت الجامعة إلى استمرار التجارب على اللقاح المحتمل لمعرفة مدى نجاعته.

وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر تويتر: "هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح".

This is very positive news. A huge well done to our brilliant, world-leading scientists & researchers at @UniofOxford.

There are no guarantees, we’re not there yet & further trials will be necessary – but this is an important step in the right direction.https://t.co/PRUTu8rlPF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 20, 2020