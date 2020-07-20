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سياسة

بصق عليها وأهانها.. فيديو يوثق عنصرية شاب كندي تجاه فتاة صينية

لقطة من الفيديو حيث بصق الشاب على الفتاة الصينية
لقطة من الفيديو حيث بصق الشاب على الفتاة الصينية
20/7/2020

وعلق "برادن ريهل" على المقطع المصور لحادث التعدي العنصري على صديقته، قائلًا "هل مازلتم تعتقدون أن العنصرية ليست موجودة في كندا؟!".

وتابع "لقد بصق هذا الرجل على صديقتي، ناعتًا إياها بالسخيفة ثم أسرع بدراجته".

واستطرد قائلًا "نحن غاضبون. لقد قام بنفس الفعل مع زوجين آخرين خلفنا ذوي أصول صينية".

وأضاف "أنا لا أصدق أني قمت بالتقاط هذا الفيديو"، موجهًا كلامه لمتابعيه بأن يساعدوه لإيجاد معلومات عن هذا الرجل العنصري.

وأشار "ريهل" لحساب شرطة المدينة أيضًا لتقوم بالتحقيق في الأمر والتي بدورها لم تُعلق حتى الآن على الحادث.

وأثار تفشي فيروس كورونا المستجد موجة عنصرية في معظم  دول العالم تجاه الآسيويين عمومًا والصينيين على وجه الخصوص.

وتم رصد عدد كبير من حالات تنمّر استهدفت آسيويين مغتربين في الخارج.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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