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سياسة|السعودية

السعودية تعلن غرة ذي الحجة: تعرف على موعد عيد الأضحى

تتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج
تتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج
20/7/2020

وذكر بيان صادر عن المحكمة العليا السعودية، أن "غدا الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من ذي القعدة، والخميس الموافق لـ30 من يوليو، هو يوم الوقوف بعرفة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأوضح البيان أن "أول أيام ذي الحجة سيكون الأربعاء لتعذر رؤية هلال شهره، وعيد الأضحى، يوم 31 يوليو".

وأمس الأحد، دعت المحكمة العليا السعودية، إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الإثنين، لتتعذر رؤيته في أكثر من مرصد للمراقبة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة، حيث تبدأ مشاعر الحج، الفريضة الأعظم لدى المسلمين، ولكن في ظل أعداد محدودة من داخل المملكة، وفق قرار سعودي سابق، خشية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي 2019، بلغ إجمالي عدد الحجاج مليونين و489 ألفا و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفا من الخارج و634 ألفا و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

وتتوقع المملكة أن يكون عدد الحجاج في حدود "آحاد آلاف" (أقل من 10 آلاف)، ولمن هم أقل من 65 عاما، ولا يعانون من أمراض مزمنة، وفق تصريحات لوزير الصحة توفيق الربيعة، أواخر يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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