إحراج مسؤول صيني على الهواء بمشاهد لقمع مسلمي الإيغور (فيديو)

وحاول السفير في الفيديو التهرب من الإجابة على سؤال المذيع "أندرو مار" حول مشاهد من مقطع مصور لمجموعات من الإيغور المسلمين والسلطات الصينية تقوم بترحيلهم عن طريق القطار وهم مقيدون.

وعلق السفير سائلاً المذيع "لا أعرف كيف حصلت على هذا الفيديو؟".

#Marr asks Chinese ambassador to the UK Liu Xiaoming to explain footage from China of handcuffed and blindfolded detained people https://t.co/PkjcTsClEX pic.twitter.com/RSbrSaOAPT

وأضاف "في بعض الأحيان يكون لديك سجناء تقوم بنقلهم؛ وذلك في أي بلد".

كما هاجم "ما يُسمى بالمخابرات الغربية" مُتهماً إياها بإصدار مزاعم كاذبة ومتكررة ضد الصين.

وعقب قائلاً "لا يوجد ما يُسمى بالتعقيم القسري الجماعي بين شعب الإيغور في الصين، هذا منافي للحقيقة تماماً ولا يُمكننا استبعاد حالات فردية لأي بلد؛ ليس هناك معسكرات اعتقال في شينغيانغ".

The Chinese Government is putting blind folded Uyghurs with shaven heads onto trains going to detention camps.

All because Uyghurs are Muslim.

This is eerily familiar. https://t.co/lNnXxSkA0d

— Sen. Marsha Blackburn (@MarshaBlackburn) July 19, 2020