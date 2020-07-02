وقف موظفين في الأمم المتحدة بعد فيديو "مخل" في تل أبيب

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يُظهر رجلا وامرأة في وضع "غير أخلاقي" في المقعد الخلفي لسيارة عليها شارة الأمم المتحدة في تل أبيب.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إنه "نظرا لخطورة الادعاءات المتعلقة بعدم مراعاة معايير السلوك للموظفين المدنيين الدوليين، فقد تم وضع الموظفين في إجازة إدارية دون أجر".

وأضاف أنه سيتم إبقاء الموظفين بالإجازة "في انتظار نتائج واختتام التحقيق الذي يجريه حاليا مكتب خدمات الرقابة الداخلية".

وذكر أن البعثة الأممية لمراقبة الهدنة بين العرب وإسرائيل، يونتسو، "أعادت حملة قوية لزيادة الوعي لتذكير أفرادها بالتزاماتهم تجاه مدونة قواعد السلوك للأمم المتحدة".

وتأسست "يونتسو" في مايو/ أيار 1948، وهي أول بعثة عمليات حفظ سلام على الإطلاق تشكلها الأمم المتحدة، من أجل مراقبة اتفاق الهدنة بين العرب وإسرائيل.