نجيب ساويرس ينشر صورة مفبركة للسراج.. ونشطاء يردون

وأظهرت الصورة المفبركة أن السراج يزور بعض الجرحى الملثمين بأحد المستشفيات، ما فتح المجال لتفسير الصورة من بعض المغردين بأنها زيارة لـ"إرهابيين ومرتزقة" يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق (المعترف بها دوليًّا).

ولاقت تغريدة ساويرس هجومًا واسعًا من قِبل مغردين ومدونين، واتهموه بتعمد تزوير الحقائق والترويج للأكاذيب.

فكتب بعض المغردين مخاطبًا ساويرس "علاوة على أن الصورة مفبركة وغير صحيحة؛ فإنك على رأس ممولي مليشيات بلاك بلوك، والتي جابت الشوارع خلال حكم الرئيس محمد مرسي".

غير ان الصورة مفبركة وغير صحيحه، بس يا نجيب انت وجبهة الخراب دعمتم ومولتم وكنتم غطى سياسي واعلامي لميلشيات مسلحة البلاك بلوك كانت تجوب الشوارع اثناء حكم الرئيس #مرسي تحرق وتقتل!

قلتلك يا نجيب خليك في حفلات الجونة دي الحاجه الوحيدة اللي بتفهم فيها مع التهرب من دفع الضرائب طبعا😂😂 pic.twitter.com/0PNe6nBxAC — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) July 2, 2020

وقال بعضهم إن نشر الصورة المفبركة ليس بريئًا على الإطلاق، إنما تحمل تعمُّدًا "لأهداف غير شريفة".

نشر هذه الصورة المزورة من شخصية عرف عنها الذكاء مثل السيد نجيب ساويرس

هذا ليس بخطاء بل بقصد لأهداف غير شريفة https://t.co/5CRtLcdQ5e pic.twitter.com/gWNu8qvO9u — عبدالسلام الراجحي (@rajhi_ly) July 2, 2020

هل الان فقط أكتشف السيد نجيب ساويرس

ان الحكومة الليبية و السيد فائز السراج

ارهابين يدعمون الارهاب !؟

و هو الذي يعمل من سنة 2017 لإقناع حكومة الوفاق بشراء حصة من سوق الاتصالات الليبية.

هل بسبب رفض السيد السراج بيع جزء من سوق الاتصالات لشركات ساويرس أصبح السراج إرهابي؟ https://t.co/5CRtLcdQ5e — عبدالسلام الراجحي (@rajhi_ly) July 2, 2020

https://twitter.com/Pu_Pushkash/status/1278648678325108738?ref_src=twsrc%5Etfw

عينة من مجاذيب السيسى ومجاذيب ما يسمى بثورة 30 يونيو

مفيش بشلن عقل يقوله اعمل سيرش ع الصورة واتأكد منها

مخدش باله من التركيب والتزييف الواضح فى الصورة وعامل لها شير ومصدق https://t.co/DVkb7O6u6I https://t.co/OfTwDT6ern — Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) July 2, 2020

وقال مغرد إن الأخبار المزيفة لم تعد حكرًا على الحسابات الوهمية، لكنها توسّعت لتشمل بعض "النُّخب"؛ ليكونوا جزءًا من صناعتها.

لم يعد نشر الأخبار المزيفة Fake News يقتصر على الحسابات الوهمية، بل أصبحت "النخب " جزءاً من صناعتها، نجيب ساويرس ينشر صورة مزيفة ومعدلة لفايز السراج على حسابه ذو ال 6,7 مليون متابع ثم يعلق بكلمة " عيب " ! .. محاربة المحتوى المزيف جزء من محاربة الفساد والاستبداد #ليبيا https://t.co/mNTozC4003 — Wisam Abulhaija (@WisamAbulhaija) July 2, 2020

وتداول مشاهير مصريون وعرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة المركبة للسراج، كما نشرت الصورة ذاتها حسابات تعادي حكومة الوفاق الليبية.

ووظف عدد من أنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر الصورة المفبركة؛ لشن حملة على حكومة الوفاق الوطني واتهام حكومة الوفاق بدعم "إرهابيين ومرتزقة".

السراج يزور جرحي

الإرهابيين في طرابلس

عمرى ماشوفت مسئول مهم في دولة يزورجرحي ملثمين

المشهد يعتبر زيارة لرئيس عصابة ولاخائفين من الكشف

عن وجوههم وتتعرف جنسيتهم😀 pic.twitter.com/uJa0kJTs7K — Sahar Sleem (@SaharSleem6) June 28, 2020

عمركم سمعتوا مسئول يزور جرحى حرب ملثمين الا اذا كانوا ارهابيين ودواعش مجموعة مرتزقة ، كاشفين انفسهم الاخونجية اغبياء .

السراج قام بزيارة المرتزقة الارهابيين ببصاطه لنهوم ارهابين ومطلوبين ومرتزقه 🇦🇪🇸🇦🇰🇼🇧🇭🇪🇬🇱🇾👌🏼 pic.twitter.com/uIUfhq5yXO — انا احب الشيخ محمدبن زايد ال نهيان (@SNM2NZwOcIuGLzA) June 28, 2020

عمركم سمعتوا مسئول يزور جرحى حرب ملثمين الا اذا كانوا ارهابيين ودواعش مجموعة مرتزقة 😂 ، كاشفين انفسهم الاخونجية اغبياء .

السراج قام بزيارة المرتزقة الارهابيين pic.twitter.com/8J6WIUDweo — غانم الشامسي (@ghanimbinruken) June 28, 2020

السراج يزور مصاب ملثم من داعش داخل مدينة طرابلس هل هو رئيس دولة أم رئيس دولة داعش بجانبه ملثمين وملابسهم أفغانية ويزور فى مصاب فهمونا من يكون السراج. pic.twitter.com/JH7daXBctA — خالد الفضلي ابن سعود المعود (@cdLtL1Kf03Oof7V) June 27, 2020

وترجع الصورة إلى عام 2016 أثناء زيارة السراج لمصابين ليبيين في إسطنبول أثناء زيارة له لتركيا، وتداولتها بعض المواقع في شهر أبريل/نيسان 2019 بعد فبركتها وتركيبها؛ ليظهر المصابون بلثام يغطي الوجه.

وقالت صفحات ليبيية إن نشر هذه الصورة على نطاق واسع ما هو إلا "إفلاس سياسي" بعد الخسائر العسكرية لقوات حفتر.

ويلقى حفتر دعم الإمارات العربية المتحدة ومصر وروسيا، ويقول محللون إن فرنسا دعمته أيضًا رغم نفيها.

ومنذ سقوط نظام معمّر القذافي عام 2011، تغرق ليبيا في فوضى النزاعات والصراعات على السلطة.

وفي وقت كانت قوات حفتر (شنت في أبريل/نيسان 2019 هجومًا للسيطرة على طرابلس) تبدو في وضع جيّد منذ بضعة أسابيع، إلا أن الموازين انقلبت بفعل الدعم التركي لحكومة الوفاق.

وباتت قوات حكومة الوفاق المدعومة بطائرات تركية مسيّرة، تهدد بالسيطرة على مدينة سرت الاستراتيجية في الشرق، والتي تعدها مصر خطًا أحمر، وتهدّد بالتدخل العسكري في حال تجاوزه.

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