متلازمة لقاء المواطنين "عشوائيا".. هذا ما دار بين السيسي وأحد الباعة الجائلين (فيديو)

هكذا يصف ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، جولات السيسي، وكان آخرها تفقده لمشروعات المحاور والكباري في مدينة نصر بالعاصمة القاهرة.

فخلال جولته، توقف السيسي للحديث مع أحد الباعة الجائلين الذي "تصادف" وجوده في الشارع، واستفسر السيسي بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له، قائلًا له "بتبات فين؟ مش عايز حاجة"؟

وفي مقطع آخر طالب السيسي، المهندس المشرف على أحد المشاريع، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على صحة العاملين. قائلًا "من فضلك الناس تلبس كمامات، لو ما خدناش بالنا الإصابات هتزيد، ما تسيبوش الناس كده".

ووفق بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تابع السيسي سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أثناء العمل حفاظًا على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع، ومحذرا من تزايد الإصابات إذا لم يتم الالتزام بالتدابير الوقائية.

كما تفقد السيسي كذلك عددًا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، موجهًا بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها، وفق البيان.

وجاءت جولة السيسي، لتتزامن مع ذكرى أحداث الثلاثين من يونيو/حزيران 2011، وقبل يومين من تاريخ الإطاحة بالراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، قبل 7 سنوات وصفها ناشطون بـ"العجاف".

وقال مغردون إن السيسي يكثر من تلك الجولات لإظهار معرفته بكل ما يدور في البلاد، وأنه يتابع إنجازاته وأنه قريب من الشعب، في وقت تساءلوا فيها عن "مصر ثانية في 2020" كان قد وعد بها منذ أطاح بمرسي.

رغم انه شغل 50٪ ومفيش عاقل يصدقه لأن قفا الراجل أنعم من وش السيسي ذات نفسه بس على فرض انه فعلاً بائع جائل.. فيه حد محترم يسأل بائع جائل عن الأحوال المعيشية؟

هو لو مرتاح كان اشتغل بائع جائل؟ pic.twitter.com/zyKgL07fGs — Debo3020 (@Debo30202) July 1, 2020

بيبيع زرع pic.twitter.com/oek078N42h — يارب عجل بنصرك (@hosnygheith) July 1, 2020

ربع الاعداد دي لو نزلت بكرا هتكون دي نهايه السيسي بجد

بس هما فين مستحيل يكون قدر يسجن العدد دا كلو

المشكله بس ان احنا عاوزين اكبر عدد من الناس يعرف مكان التجمع امتى و فين و انشاء الله هخلص من اللي باع الأرض و الميه

التجمع بكرا بعد المغرب مسجد الفتح رمسيس #انزل_حرر_بلدك pic.twitter.com/VUO6WbYnIj — الله غالب (@medo141451) July 1, 2020

لا والراجل جاهز بالكمامة ماشاء الله 😁 — عابر سبيل (@Rmwa2032011) July 1, 2020

*بين جهدين*🏃‍♂️🌹

1-الجهد المبذول في(السيطره على الغضب) أسهل بكثير من جهد الإعتذار في المستقبل ومحاولة تعديل الأوضاع🌹

2-الجهد المبذول في (مواجهة المشكلات)في بداياتها والتصدي لها أسهل بكثير من الجهد المبذول في حلها بعد تأزمها وتعمقها🌹 #السيسى_عار_على_مصر #السيسى_بيقتلنا_بالكورونا pic.twitter.com/iyM3UMBZv5 — Dodo Mohamed (@DodoMoh15678864) July 1, 2020